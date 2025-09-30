Romania Permanent Residency: रोमानिया जिसे द लैंड ऑफ ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, अब बड़े अवसर के रूप में उभर रहा है. वे लोग जो यहां के किलों, पहाड़ों और सुंदर दृश्य के बीच रहना और काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है. यह देश अब गैर EU/EEA नागरिकों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, स्थायी निवास (परमानेंट रेजिडेंसी) का अधिकार देने जा रहा है. इसका उद्देश्य यह है कि वे लोग लंबे समय तक रोमानिया में रह सकें, काम कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्ते हैं.... आइए जानते हैं.

रोमानियाई परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्या है जरूरी

यहां पर स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. आवेदक गैर EU/EEA नागरिक होना चाहिए और साथ ही वैध अस्थायी निवास परमिट पर कम से कम पिछले 5 साल से लगातार रोमानिया में रह रहा हो. इतना ही नहीं बल्कि उन्हें कम से कम 750 यूरो की स्थिर और कानूनी मासिक आय का प्रमाण भी देना होगा. इसके अलावा वैध स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए और कानूनी आवास का भी प्रमाण देना होगा. इतना ही नहीं बल्कि रोमानियाई भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है. इसी के साथ यह भी पक्का करना होगा कि आवेदक राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा नहीं है.

कैसे करना है आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले वैध अस्थायी निवास परमिट के साथ लगातार 5 साल रहना है. जैसे ही पात्रता की पुष्टि हो जाती है उसके बाद आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करना होगा. इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, निवास परमिट, आवास का प्रमाण, स्थिर आय का प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा और रोमानिया भाषा प्रोफिशिएंसी शामिल है. इसके अलावा अगर लागू होता है तो विवाह प्रमाण पत्र या फिर पारिवारिक संबंध के प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे.

इन सब के बाद आवेदन भारत में रोमानियाई दूतावास में 14 यूरो की एडमिनिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा किया जाता है. कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है. इस पूरे कार्य की प्रोसेसिंग में 6 महीने तक का समय लग सकता है लेकिन समय सीमा अलग-अलग हो सकती है. स्वीकृत होने के बाद आवेदकों को 5 से 10 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंस कार्ड दिया जाएगा. यह आवेदन के प्रकार पर निर्भर करता है.

परिवार के सदस्यों के साथ आवेदन करना

परिवार के सदस्यों के साथ आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अलग प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसकी शर्तें भी अलग होंगी. इससे यह सुनिश्चित होता है कि परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार मिलने से पहले सभी सदस्य रोमानिया की कानून और वित्तीय जरूरतों का पालन करें.

