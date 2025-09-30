हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRomania Permanent Residency: भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त

Romania Permanent Residency: रोमानिया अब परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार देने जा रहा है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या हैं शर्तें और कैसे करें आवेदन.

By : स्पर्श गोयल | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 30 Sep 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

Romania Permanent Residency: रोमानिया जिसे द लैंड ऑफ ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, अब बड़े अवसर के रूप में उभर रहा है. वे लोग जो यहां के किलों, पहाड़ों और सुंदर दृश्य के बीच रहना और काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है. यह देश अब गैर EU/EEA नागरिकों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, स्थायी निवास (परमानेंट रेजिडेंसी) का अधिकार देने जा रहा है. इसका उद्देश्य यह है कि वे लोग लंबे समय तक रोमानिया में रह सकें, काम कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्ते हैं.... आइए जानते हैं.

रोमानियाई परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्या है जरूरी 

यहां पर स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. आवेदक गैर EU/EEA नागरिक होना चाहिए और साथ ही वैध अस्थायी निवास परमिट पर कम से कम पिछले 5 साल से लगातार रोमानिया में रह रहा हो. इतना ही नहीं बल्कि उन्हें कम से कम 750 यूरो की स्थिर और कानूनी मासिक आय का प्रमाण भी देना होगा. इसके अलावा वैध स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए और कानूनी आवास का भी प्रमाण देना होगा. इतना ही नहीं बल्कि रोमानियाई भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है. इसी के साथ यह भी पक्का करना होगा कि आवेदक राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा नहीं है. 

कैसे करना है आवेदन 

आवेदन करने के लिए सबसे पहले वैध अस्थायी निवास परमिट के साथ लगातार 5 साल रहना है. जैसे ही पात्रता की पुष्टि हो जाती है उसके बाद आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करना होगा. इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, निवास परमिट, आवास का प्रमाण, स्थिर आय का प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा और रोमानिया भाषा प्रोफिशिएंसी शामिल है. इसके अलावा अगर लागू होता है तो विवाह प्रमाण पत्र या फिर पारिवारिक संबंध के प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे. 

इन सब के बाद आवेदन भारत में रोमानियाई दूतावास में 14 यूरो की एडमिनिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा किया जाता है. कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है. इस पूरे कार्य की प्रोसेसिंग में 6 महीने तक का समय लग सकता है लेकिन समय सीमा अलग-अलग हो सकती है. स्वीकृत होने के बाद आवेदकों को 5 से 10 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंस कार्ड दिया जाएगा. यह आवेदन के प्रकार पर निर्भर करता है. 

परिवार के सदस्यों के साथ आवेदन करना 

परिवार के सदस्यों के साथ आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अलग प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसकी शर्तें भी अलग होंगी. इससे यह सुनिश्चित होता है कि परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार मिलने से पहले सभी सदस्य रोमानिया की कानून और वित्तीय जरूरतों का पालन करें.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 30 Sep 2025 11:00 AM (IST)
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
