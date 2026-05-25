हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSaving Tips: सैलरी आते ही सीधे होगी बचत, जानिए क्यों नौकरीपेशा लोगों के लिए बेस्ट है SEBI की पेरोल-लिंक्ड SIP

Saving Tips: सैलरी आते ही सीधे होगी बचत, जानिए क्यों नौकरीपेशा लोगों के लिए बेस्ट है SEBI की पेरोल-लिंक्ड SIP

SEBI's Payroll-Linked SIP: अगर आप भी निवेश करने के बारे में योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब बिना किसी परेशानी के आप सेबी की पेरोल-लिंक्ड एसआईपी में भी निवेश कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

Money Saving Tips: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे दूसरे शब्दों में सेबी भी कहा जाता है, उसके मार्गदर्शन में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने मार्च के महीने में साल 2017 में "म्यूचुअल फंड्स सही है" अभियान की शुरुआत की थी. जहां, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल एसआईपी को ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना था, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से निवेश कर सके. 

माइक्रो एसआईपी की क्यों हुई शुरुआत?

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने निवेश को पहले के मुताबिक और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले साल 2025 में सेबी ने माइक्रो एसआईपी की शुरुआत की थी. जिसका मुख्य उद्देश्य 250 रुपये से निवेश की शुरुआत करना. तो वहीं, दूसरी तरफ इस माइक्रो एसआईपी की शुरुआत होने से इसे अब तक के सफल प्रयासों में गिना जा रहा है. जहां, भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेशकों की तरफ से बढ़-चढ़कर निवेश की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है. 

Health Insurance: तपती गर्मी में लू लगने पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मिलेता है या नहीं? जानें क्या कहता है नियम

हांलाकि, वित्तीय साल 2026 में एसआईपी योगदान रिकॉर्ड स्तर पर लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल के  मुकाबिक 21 प्रतिशत से ज्यादा देखने को मिल रहा है. लेकिन, वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो, एसआईपी के तहत कुल प्रबंधित संपत्ति लगभग 16.85 लाख करोड़ रुपये है और इसके खातों की संख्या 9.65 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. 

जानें क्या है एसआईपी बढ़ाने का महत्व? 

अगर आप अपने 10 हजार रुपये के निवेश में हर साल सिर्फ और सिर्फ 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हैं, तो आने वाले दिनों में 20 प्रतिशत तक का बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. तो वहीं, दूसरी तरफ यह बढ़ोतरी 10 से 15 प्रतिशत हो जाए तो मुनाफा पहले के मुताबिक और भी ज्यादा हो  सकता है.  हर साल निवेश बढ़ाने से आपकी बचत करने की क्षमता न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि आप महंगाई के दौर में भी बिना किसी परेशानी के आसानी से मुकाबला कर सकेंगे. 

Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच जानिए अपनी कमाई बचाने के 6 आसान तरीके, बेहद काम आएंगी ये टिप्स

इसके अलावा अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही तरह से रखने के लिए साल में दो बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना न भूलें. इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड के साथ-साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए संपत्ति का सही जांच करने भी बेहद ही जरूरी होता है. इसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड, छोटी बचत योजनाओं और सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं में भी निवेश करते रहना चाहिए. 

Published at : 25 May 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Mutual Funds SEBI Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Saving Tips: सैलरी आते ही सीधे होगी बचत, जानिए क्यों नौकरीपेशा लोगों के लिए बेस्ट है SEBI की पेरोल-लिंक्ड SIP
सैलरी आते ही सीधे होगी बचत, जानिए क्यों नौकरीपेशा लोगों के लिए बेस्ट है SEBI की पेरोल-लिंक्ड SIP
यूटिलिटी
LIC Scam: 3 साल तक 23000 जमा करने पर शख्स को मिले सिर्फ 20 हजार रुपये! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?
3 साल तक 23000 जमा करने पर शख्स को मिले सिर्फ 20 हजार रुपये! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?
यूटिलिटी
पैसे होने के बावजूद भी समय से पहले क्यों नहीं चुका सकते लोन? जानिए क्या है 12 महीने का कड़ा नियम
पैसे होने के बावजूद भी समय से पहले क्यों नहीं चुका सकते लोन? जानिए क्या है 12 महीने का कड़ा नियम
यूटिलिटी
Shopping News: शॉपिंग लवर्स के लिए खुशखबरी, दिल्ली के बाजारों में अब किराए पर उठाएं इस खास सर्विस का फायदा
शॉपिंग लवर्स के लिए खुशखबरी, दिल्ली के बाजारों में अब किराए पर उठाएं इस खास सर्विस का फायदा
Advertisement

वीडियोज

Vasudha:Dadi ने कराया नाच-गाने के साथ गृह प्रवेश, लेकिन Chandrika के डर से सहमी है Vasudha! #sbs
Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
दिल्ली NCR
इंडिया गठबंधन का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पूर्व सांसद का निशाना, 'जब सत्ता में होते हैं तो...'
इंडिया गठबंधन का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पूर्व सांसद का निशाना, 'जब सत्ता में होते हैं तो...'
आईपीएल 2026
इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गजों होती है गिनती, लेकिन IPL 2026 में फिसड्डी साबित हुए ये 5 क्रिकेटर
इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गजों होती है गिनती, लेकिन IPL 2026 में फिसड्डी साबित हुए ये 5 क्रिकेटर
बॉलीवुड
दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू
दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू
विश्व
Explained: दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर शुरू! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, कैसे सऊदी अरब की GDP का 7% हिस्सा बना हज?
दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, सऊदी की 7% GDP कैसे बना हज?
इंडिया
Assam UCC Bill: शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए भी बना नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी बनी कॉकरोच आवामी पार्टी, नकल देख भड़के यूजर्स, बोले- बाप तो बाप...
पाकिस्तान में भी बनी कॉकरोच आवामी पार्टी, नकल देख भड़के यूजर्स, बोले- बाप तो बाप...
हेल्थ
Eating 2 Eggs Daily: अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर छोड़ें, रोज 2 अंडे खाने से शरीर में दिखेंगे ये बड़े बदलाव
अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर छोड़ें, रोज 2 अंडे खाने से शरीर में दिखेंगे ये बड़े बदलाव
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget