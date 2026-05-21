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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMoney Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच जानिए अपनी कमाई बचाने के 6 आसान तरीके, बेहद काम आएंगी ये टिप्स

Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच जानिए अपनी कमाई बचाने के 6 आसान तरीके, बेहद काम आएंगी ये टिप्स

Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई को देखते हुए पैसा बचाना जरूरी है, ताकि हम अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकें. सही बजट, समझदारी से खर्च करके हम आसानी से अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 May 2026 11:27 AM (IST)
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  • जरूरत अनुसार निवेश करें, सेविंग और गैजेट पर रोकें।

Money Saving Tips: आजकल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए काफी लोग बचत करने की सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने और अपने परिवार के जीवन को आरामदायक और सुविधाओं से भरा हुआ बनाए, लेकिन यह सब चीजें बिना अच्छी आर्थिक योजना के संभव नहीं है. इसलिए हमें अपने फ्यूचर को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए पैसा बचाना चाहिए. पैसे बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करें. आज हम बताएंगे पैसे बचाने के छह आसान तरीके. 

पैसे बचाने के 6 आसान तरीके

1. फालतू खर्चों से बचें

सबसे जरूरी बात कि हम कई बार कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जो हमारी जरूरत की भी नहीं होती हैं तो ऐसे खर्चों को पहचानकर कम करना बहुत जरूरी है. खरीदारी करते टाइम भावनाओं में आकर या फिर किसी के दबाव में आकर खर्च न करें. 

2. घरेलू खर्चों को सीमित करें

इसी के साथ ही आपको अपने हर महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और देखें कि कौन-सा खर्च जरूरी है और कौन-सा नहीं. बजट बनाकर चलने से आप आसानी से पैसे बचा सकते हैं और आपके पैसे भी बचेंगे.

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3. EMI से सोच-समझकर जुड़ें

आजकल EMI पर खरीदारी करना आम हो गया है, जिसके बाद लोग EMI पर लोग कई सामान खरीद लेते हैं. लेकिन हर चीज EMI पर लेना सही नहीं होता. हमेशा ब्याज और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लें.

4. सही जगह इन्वेस्ट करें

अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. आप अपनी जरूरत और रिस्क के मुताबिक, FD म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं.

5. सेविंग को बढ़ाएं

सेविंग अकाउंट, सरकारी योजनाएं और FD जैसे सुरक्षित ऑप्शन में नियमित रूप से पैसा बचाएं, ताकि फ्यूचर में आपको फायदा मिल सके.

6. तकनीकी खर्चों को कम करें

इसी के साथ ही हर साल नया मोबाइल या गैजेट खरीदना जरूरी नहीं होता है. जरूरत के हिसाब से ही टेक्नोलॉजी पर खर्च करें और फालतू अपग्रेड से बचें.

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पैसा बचाना क्यों जरूरी है?

पैसा बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमें फ्यूचर में आर्थिक सुरक्षा देता है.

  • अचानक आने वाले खर्च जैसे मेडिकल या इमरजेंसी में मदद मिलती है.
  • घर खरीदना, शिक्षा और यात्रा जैसे सपने पूरे करने में आसानी होती है.
  • आर्थिक रूप से मजबूत होने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

Published at : 21 May 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Financial Planning Money Saving Tips Utility News
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