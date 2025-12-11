Year Ender 2025: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए यह साल बदलावों से भरा रहा. रेलवे ने टिकट बुकिंग से लेकर वेटिंग लिमिट, तत्काल बुकिंग, रिजर्वेशन चार्ट, इमरजेंसी कोटा और कन्फर्म टिकट की तारीख बदलने तक कई अहम नियम अपडेट किए. इन बदलावों का असर रोज यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों पर सीधा पड़ा है.

अब टिकट बुकिंग पुराने तरीके जैसी नहीं रह गई. नए सिस्टम में आधार आधारित वेरिफिकेशन, ओटीपी, एजेंटों पर रोक और चार्ट टाइमिंग जैसी चीजें जुड़ गई हैं. अगर आप इन बदलावों को नहीं जानते. तो कन्फर्म टिकट पाना मुश्किल हो सकता है. इसलिए साल के अंत में इन नियमों को समझ लेना आपके आगे के सफर को आसान कर देगा.

ऑनलाइन तत्काल टिकट सिस्टम में बदलवा

इस साल से IRCTC पर तत्काल टिकट बुकिंग पूरी तरह आधार आधारित हो गई है. 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट तभी मिलेगा जब आपकी आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो. इसका मकसद टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी रोकना और असली यात्रियों को टिकट देना है. यही नहीं रेलवे अब काउंटर से मिलने वाले तत्काल टिकट पर भी ओटीपी सिस्टम लागू कर रहा है. यानी काउंटर पर टिकट लेने पर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट बन पाएगा. इससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी.

एजेंटों पर सख्ती और वेटिंग लिस्ट की नई लिमिट

रेलवे ने अनऑथराइज्ड एजेंटों पर कड़ा रुख अपनाया है. अब तत्काल विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक कोई भी एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेगा. एसी क्लास में सुबह 10 से 10.30 तक और नॉन-एसी में 11 से 11.30 तक प्रतिबंध रहेगा. इससे आम यात्री को शुरुआती स्लॉट में टिकट मिलने का बेहतर मौका मिलेगा. इसी साल वेटिंग लिस्ट की सीमा भी बदल गई है. अब एसी क्लास में सीटों के 60 फीसदी तक और नॉन-एसी में 30 फीसदी तक ही वेटिंग अलाउड है. महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से राहत मिलती है. यह बदलाव भीड़ नियंत्रित करने और सिस्टम को साफ रखने के लिए किया गया है.

रिजर्वेशन चार्ट और आपातकालीन कोटा के नियम

अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले तैयार होगा. पहले यह 4 घंटे पहले बनता था. दोपहर 2 बजे से पहले चलने वाली ट्रेनों का चार्ट पिछली रात 9 बजे ही तैयार हो जाएगा. इससे यात्रियों को पहले ही पता चल जाएगा कि टिकट कन्फर्म है या नहीं. इसके साथ ही EQ यानी इमरजेंसी कोटा के लिए नियम और सख्त हुए हैं. अगर ट्रेन रात 12 से दोपहर 2 बजे के बीच है. तो EQ आवेदन एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक भेजना होगा. दोपहर 2 बजे के बाद चलने वाली ट्रेन के लिए रिक्वेस्ट एक दिन पहले शाम 4 बजे तक देनी होगी. छुट्टी वाले दिन ट्रेन होने पर EQ आवेदन पिछले वर्किंग डे में ही जमा करना होगा.

जनरल टिकट और तारीख बदलने को लेकर नया नियम

1 अक्टूबर 2025 से IRCTC पर पहले 15 मिनट में सिर्फ Aadhaar-authenticated यूजर्स ही जनरल टिकट बुक कर सकेंगे. इससे फर्जी बुकिंग और कालाबाजारी पर रोक लगेगी. वहीं 1 जनवरी 2025 से कन्फर्म टिकट की तारीख बदलना बेहद आसान हो जाएगा. अब तारीख बदलने पर कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा. सीट उपलब्ध होने पर टिकट सीधे नई तारीख पर मिल सकता है. पहले कैंसिल करना पड़ता था और 25 फीसदी तक चार्ज लगता था. अगर किराया बढ़ा हो तो सिर्फ जो पिछले किराए का अंतर है वह देना होगा.