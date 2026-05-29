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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBusiness Ideas: घर बैठे बनें Boss Lady, इन 5 बिज़नेस से शुरू करें कमाई का नया सफर

Business Ideas: घर बैठे बनें Boss Lady, इन 5 बिज़नेस से शुरू करें कमाई का नया सफर

Business Ideas for Women: महिलाएं आज घर से ही छोटे-छोटे बिज़नेस शुरू करके आत्मनिर्भर बन रही हैं. ऐसे कई आसान और कम निवेश वाले बिज़नेस आइडियाज हैं जिन्हें कोई भी घर बैठे शुरू कर सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 29 May 2026 09:15 AM (IST)
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  • सरकार की स्किल इंडिया जैसी योजनाएं महिलाओं को कर रही हैं सशक्त।

Business Ideas for Women: आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह घर संभालना हो या अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना. वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में एक मजबूत पहचान बना रही हैं. सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए घर से काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है.

2025 के आंकड़ों के अनुसार, करीब 2 करोड़ महिलाएं घर से काम करके अपनी आय कमा रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. अगर आप भी खुद का काम शुरू करना चाहती हैं, तो आज हम आपको ऐसे पांच बिज़नेस आइडियाज बताएंगे जो आपको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे.

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5 बिजनेस आईडिया

1. टिफिन सर्विस

टिफिन सर्विस की डिमांड हमेशा रहती है. अगर आपको खाना बनाने का शौक है, तो आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं. यह बिजनेस कम निवेश में अच्छा पैसा कमाने का मौका देता है. आप सिर्फ ₹500–₹1000 में जरूरी सामान लेकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं. सोशल मीडिया के जरिए अपनी सर्विस का प्रचार करके ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं. बड़े शहरों में नौकरी करने वाले लोगों को रोज घर जैसा खाना चाहिए होता है, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है.

2.हस्तशिल्प और कढ़ाई

अगर आपके पास सिलाई और कढ़ाई का हुनर है, तो आप इसे ऑनलाइन बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.आप अपने बनाए हुए कपड़े और डिजाइन सोशल मीडिया जैसे Instagram और Meesho पर पोस्ट करके ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं.

3.ऑनलाइन ट्यूशन

आजकल लगभग हर चीज ऑनलाइन हो रही है, इसलिए पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है. आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती हैं. इसके लिए Zoom या Google Meet पर क्लास ली जा सकती है.₹5000 के अंदर इंटरनेट और एक बेसिक लैपटॉप या मोबाइल सेटअप के साथ आप आसानी से इसकी शुरुआत कर सकती हैं.

4. हर्बल प्रोडक्ट्स

आजकल लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. आप हल्दी, नीम और एलोवेरा से बने हर्बल साबुन, फेस पैक या तेल बनाकर बेच सकती हैं.
इस बिजनेस की शुरुआत ₹2000–₹4000 में कच्चा माल खरीदकर घर से ही की जा सकती है. सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करें ताकि ज्यादा ग्राहक मिल सकें.चाहें तो MSME स्कीम के तहत लोन लेकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है.

5. कंटेंट क्रिएशन

इसमें आप सिर्फ मोबाइल से घर बैठे वीडियो बनाकर अपलोड कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं. आप अलग-अलग तरह की रेसिपी, ब्लॉग्स और क्लासेज भी YouTube पर डाल सकती हैं.जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे हो जाते हैं, आपकी कमाई शुरू हो जाती है.

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काम की बात

सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें Skill India Programme सबसे अहम है. इस योजना के तहत फ्री ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे महिलाएं आसानी से अपना काम शुरू कर सकती हैं.

Published at : 29 May 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Women Empowerment Business Ideas Utility News
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