हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे

सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे

Winter Tips: सर्दियों में अब बिजली बिल बढ़ने की चिंता छोड़ दें. सोलर वॉटर हीटर लगवाकर आप बिना बिजली खर्च के पानी गर्म कर सकते हैं और हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 13 Nov 2025 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

Winter Tips: ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है गर्म पानी की जरूरत पूरी करने में. गीजर या इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करने से बिजली का बिल तेजी से बढ़ जाता है. ऐसे में लोग सर्दियों में खर्च कम करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. 

अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप बिना ज्यादा खर्च के आसानी से गर्म पानी का आनंद ले सकते हैं. सोलर वॉटर हीटर इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है. जो न सिर्फ बिजली बचाता है बल्कि लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलता है.

सोलर वॉटर हीटर कैसे करता है काम?

सोलर वॉटर हीटर सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को गर्म करता है. इसके पैनल छत पर लगाए जाते हैं जो सूरज की किरणों को कैप्चर करके टैंक में मौजूद पानी को गर्म करते हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह इको-फ्रेंडली है. यानी इसमें बिजली या गैस की जरूरत नहीं होती. 

एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपको बार-बार बिजली बिल की चिंता नहीं करनी पड़ती. इतना ही नहीं यह बादल वाले दिनों यानी जब सूरज सही से नहीं निकल पाता तब भी सीमित मात्रा में पानी गर्म कर देता है. जिससे रोजमर्रा के कामों में दिक्कत नहीं आती.

कितनी होती है बचत?

सोलर वॉटर हीटर लगवाने से हर महीने बिजली के बिल में 30 से 50 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है. शुरुआती खर्च जरूर थोड़ा ज्यादा होता है. लेकिन कुछ महीनों में ही इसकी कीमत वसूल हो जाती है. बाजार में 100 लीटर से 300 लीटर तक की क्षमता वाले सोलर हीटर उपलब्ध हैं. जिन्हें आप अपने परिवार के हिसाब से चुन सकते हैं. कई राज्य सरकारें इस पर सब्सिडी भी देती हैं. जिससे इंस्टॉलेशन की लागत और कम हो जाती है.

इन बातों का ध्यान रखें

सोलर वॉटर हीटर को बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है. बस समय-समय पर पैनल्स की सफाई करते रहें. जिससे सूरज की रोशनी ठीक से उन पर पड़े. अच्छे ब्रांड का सोलर हीटर लगभग 15 से 20 साल तक आराम से चल सकता है. यह न सिर्फ बिजली बचाता है. बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मदद करता है. 

Published at : 13 Nov 2025 09:05 AM (IST)
