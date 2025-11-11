हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लिफ्ट बीच में फंस जाए तो घबराएं नहीं, जानें सुरक्षित बाहर निकलने के सही तरीके

लिफ्ट बीच में फंस जाए तो घबराएं नहीं, जानें सुरक्षित बाहर निकलने के सही तरीके

Lift Safety Tips: लिफ्ट फंस जाए तो घबराएं नहीं. इमरजेंसी बटन दबाकर मदद बुलाएं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश न करें. शांत रहें बिजली के हिस्सों से दूर रहें और निर्देशों का पालन करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 11 Nov 2025 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

Lift Safety Tips: आजकल लगभग हर बड़ी बिल्डिंग, ऑफिस, मॉल और अपार्टमेंट में लिफ्ट की सुविधा होती है. इससे रोजमर्रा की ज़िंदगी काफी आसान हो गई है. लेकिन कभी-कभी यही लिफ्ट अचानक बीच में फंस जाए तो घबराहट होती है. ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में घबराकर दरवाज़ा खींचने या बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. लिफ्ट में आई खराबी आना कई बड़ी बात नहीं है. 

क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है. जो सुरक्षा के लिए खुद रुक जाता है. इस समय सबसे ज़रूरी है शांत रहना और सही तरीके से मदद बुलाना. बिना घबराए कुछ आसान कदम अपनाकर आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं. थोड़ी समझदारी और सूझबूझ से हादसे से बचा जा सकता है और राहत टीम के पहुंचने तक हालात को संभाला जा सकता है. जानिए तरीके

सबसे पहले शांत रहें और मदद के लिए काॅन्टेक्ट करें

लिफ्ट रुकने के तुरंत बाद सबसे जरूरी है शांत रहना. अंदर लगे इमरजेंसी बटन या अलार्म स्विच को दबाएं. इससे बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम या मेंटेनेंस स्टाफ तक सिग्नल पहुंचता है. अगर लिफ्ट में मोबाइल नेटवर्क है. तो मदद के लिए सिक्योरिटी या लिफ्ट ऑपरेटर को कॉल करें. लिफ्ट के अंदर मौजूद इंटरकॉम या स्पीकर से बात करने की सुविधा भी होती है. उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. 

कई लोग इस दौरान दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं. लेकिन यह कदम बेहद खतरनाक हो सकता है. लिफ्ट अचानक मूव कर सकती है जिससे चोट लगने या फंसने का खतरा होता है. जब तक मदद नहीं आती. चुपचाप खड़े रहने की कोशिश करें और खुद को शांत रखें.

बचाव टीम आने तक यह गलतियां कभी न करें

लिफ्ट के दरवाज़े या छत को हाथ से खोलने की कोशिश न करें. अगर लाइट चली गई है तो मोबाइल की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करें. लेकिन बिजली के स्विच या तारों को छूने से बचें. पैनिक बटन को बार-बार दबाने की जरूरत नहीं होती. एक बार दबाने से सिग्नल पहुंच जाता है. अगर लिफ्ट में कई लोग हैं. 

तो सभी को शांत रहने के लिए कहें और अचानक झटके देने जैसी हरकतों से बचें. हवा की कमी महसूस हो तो धीरे-धीरे सांस लें और लिफ्ट के वेंटिलेशन स्लॉट खुला रखें. जैसे ही रेस्क्यू टीम पहुंचे उनके निर्देशों का पालन करें. इस तरह आप बिना किसी डर या खतरे के सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं.

Published at : 11 Nov 2025 07:11 PM (IST)
