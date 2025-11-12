कैसे पता करें सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ये आसान ट्रिक आएगी काम

Gas Cylinder Using Tips: आजकल लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. यह हमारी रसोई की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक बन चुका है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि सिलेंडर खाली हुआ या बर्नर में कोई समस्या है. ऐसे में काम रुक जाता है और परेशानी बढ़ जाती है.

अगर आप पहले से जान लें कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. तो इस झंझट से आसानी से बच सकते हैं. इसके लिए कुछ आसान घरेलू तरीके हैं. जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी मशीन के गैस का कितनी बची है पता लगा सकते हैं. चलिए जानते हैं वह कौन सी ट्रिक है जो हर किसी के काम आ सकती है.

पानी वाला तरीका सबसे आसान

सिलेंडर में गैस का लेवल पता करने का सबसे आसान और पाॅपुलर तरीका है पानी वाला. इसके लिए बस एक गिलास या मग में पानी लें. अब इस पानी को सिलेंडर के ऊपर से नीचे तक धीरे-धीरे डालें. इसके बाद हाथ से सिलेंडर को ऊपर से नीचे की ओर छूकर देखें. जहां तक सिलेंडर ठंडा महसूस होगा. वहीं तक गैस मौजूद होती है. नीचे का हिस्सा गर्म लगेगा.

क्योंकि वहां गैस नहीं होती. दरअसल गैस भरे हिस्से में तापमान कम रहता है क्योंकि एलपीजी ल्क्विड फार्म में होती है और उसका इवेपरेशन ठंडक पैदा करता है. यह ट्रिक सबसे सरल है और तुरंत नतीजा देती है. अगर ठंडा हिस्सा बहुत नीचे तक है. तो समझ लें सिलेंडर जल्द खाली होने वाला है. इस स्थिति में समय रहते नया सिलेंडर बुक कर लेना बेहतर है. जिससे बीच में गैस खत्म न हो.

वजन से भी कर सकते हैं पता

आपके गैस सिलेंडर में कितनी गैस बची है. अगर आप और सटीक अंदाजा लगाना चाहते हैं. तो वजन मापने वाला तरीका इस्तेमाल करें. हर एलपीजी सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर उसका खाली वजन यानी Tare Weight जैसे 15.3 या 15.5 किलोग्राम लिखा होता है. आप अगर घर में वजन मापने की मशीन रखते है.

तो सिलेंडर को उस पर रखकर कुल वजन मापें. कुल वजन में से खाली वजन घटा दें. इससे आपको सिलेंडर में बची गैस का असली वजन पता चल जाएगा. उदाहरण के लिए अगर कुल वजन 28.5 किलो है और खाली वजन 15.5 किलो हैय तो आपके सिलेंडर में लगभग 13 किलो गैस बची है.

