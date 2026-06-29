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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8th Pay Commission से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जानिए अगले DA हाइक पर क्या है सरकार का प्लान

8th Pay Commission से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जानिए अगले DA हाइक पर क्या है सरकार का प्लान

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का इंतजार अभी जारी है लेकिन उससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक और DA हाइक की खुशखबरी मिल सकती है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jun 2026 12:09 PM (IST)
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब लोगों की नजर अगले DA हाइक पर टिकी हुई है. सवाल यही है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले DA बढ़ाने जा रही है? ताजा आंकड़े और रिपोर्ट्स यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों को फिर राहत मिल सकती है.

क्या होता है DA?
महंगाई भत्ता यानी DA सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. यह कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है और साल में दो बार बढ़ाया जाता है. आमतौर पर जनवरी और जुलाई से DA लागू होता है, जबकि इसकी घोषणा कुछ महीने बाद की जाती है.

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अभी कितना मिल रहा है DA?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60% DA मिल रहा है. इससे पहले जनवरी 2026 में सरकार ने DA में 2% की बढ़ोतरी की थी. अब अगली बढ़ोतरी जुलाई 2026 के लिए होनी है, जिसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर के आसपास हो सकता है.

क्या फिर बढ़ सकता है DA?
ताजा महंगाई के आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि DA में एक और बढ़ोतरी संभव है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 तक के CPI-IW डेटा में महंगाई का दबाव बना हुआ है. इसी आधार पर DA तय किया जाता है. अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो कर्मचारियों को 2% से 3% तक DA बढ़ने की उम्मीद हो सकती है.

8वें वेतन आयोग से क्या है संबंध?
कई कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग आने के बाद DA बंद हो जाएगा? दरअसल जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब पुराने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है और फिर नए सिस्टम से DA की गणना शुरू होती है. लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं हुआ है. ऐसे में तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ही DA मिलता रहेगा. 

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कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग?
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसकी सिफारिशें आने और लागू होने में अभी समय लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसका पूरा असर 2027 तक दिखाई दे सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jun 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Dearness Allowance DA Hike Utility News 8th Pay Commission
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