Train News: ट्रेन टिकट में बदलाव करना चाहते हैं? जानिए क्या-क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परिवार को हस्तांतरण हेतु 24 घंटे पूर्व आवेदन आवश्यक।

Indian Railways: ट्रेन से सफर करने वाले कई यात्रियों को कभी किसी कारणवश अपनी बुक टिकट कैंसिल करनी पड़ जाती है, लेकिन ऐसे में कई लोग यह सोचते हैं कि टिकट कैंसिल करने से अच्छा है कि उस टिकट पर कोई और सफर कर लें, लेकिन रेलवे नियमों के मुताबिक ऐसा करना हर मामले में संभव नहीं है, क्योंकि आमतौर पर टिकट जिसके नाम पर बुक की गई है यात्रा करने की अनुमति भी उसी व्यक्ति को है. हालांकि, रेलवे कुछ तय नियमों के तहत परिवार के कुछ सदस्यों के नाम पर टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है.

हाल ही में ट्रेन से जुडे़ कई दावे तेजी से वायरल हो रहे है. इन दावों में कहा जा रहा है कि टिकट बुक करने के बाद यात्री बिना किसी चार्ज के अपना नाम और यात्रा की तारीख बदल सकते है. ऐसे में कई लोग इस बात को सच समझ लेते हैं. लेकिन असल में इसकी सच्चाई कुछ और ही है.

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रिजर्वेशन काउंटर से बुक कराई टिकट के क्या है नियम?

अगर आपने टिकट रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से बुक कराई है तो आप कुछ शर्तों के साथ ही डेट बदलवा सकते हैं. इसके लिए आपको ट्रेन रवाना होने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर आवेदन करना होगा. हालांकि तारीख बदलने के लिए रेलवे कुछ चार्ज लेता है. लेकिन ध्यान रहें, यह सुविधा उसी गंतव्य के लिए सिर्फ एक ही बार दी जाती है.

ऑनलाइन टिकट बुक कराई हो तो क्या करना पड़ेगा?

अगर आपने IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कराई है तो उसमें आप सीधे यात्रा की तारीख नहीं बदल सकते हैं. ऐसी स्थिति में पहले आपको टिकट कैंसिल करवानी पड़ेगी और फिर दूसरी टिकट बुक करनी होगी.

टिकट पर नाम बदल सकते हैं या नहीं?

अगर आपने टिकट बुकिंग के दौरान कुछ भी चीज गलत दर्ज कर दी है तो आप बाद में उसे एडिट नहीं कर सकते हैं, हालांकि, रेलवे कुछ नियमों के तहत कन्फर्म टिकट को परिवार के कुछ सदस्यों जैसे माता- पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन,बेटा, बेटी के नाम पर ट्रांसफर करने की परमिशन देता है.

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कैसे होगी परिवार के नाम टिकट ट्रांसफर

अगर आप अपनी टिकट परिवार के सदस्य नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जान लें कुछ जरूरी स्टेप्स.

इसके लिए आपको ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले स्टेशन मास्टर या मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक ऑफिस में आवेदन देना होगा.

इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें शामिल है आधार कार्ड, पैन कार्ड.

रेलवे की मंजूरी मिलने के बाद टिकट ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाती है.

टिकट बुक करते समय रहें सतर्क

ट्रेन की टिकट बुक करें तो कुछ खास बातों का हमेशा ध्यान रखें जैसे...