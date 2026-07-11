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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर लेते समय लापरवाही न करें, ये छोटी गलती बन सकती है बड़ा हादसा, आज ही जान लें जरूरी बात

LPG सिलेंडर लेते समय लापरवाही न करें, ये छोटी गलती बन सकती है बड़ा हादसा, आज ही जान लें जरूरी बात

LPG Cylinder: LPG सिलेंडर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात इसकी सुरक्षा की आती है तो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 11 Jul 2026 07:34 PM (IST)
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  • कोई खराबी दिखने पर एजेंसी को सूचित कर, सिलेंडर न लें।

LPG Cylinder Safety Tips: देश में LPG सिलेंडर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे जुड़े कई हादसे के बारे में खबर सुनने को मिलती है. एलपीजी सिलेंडर की सुरक्षा उसी समय से शुरू हो जाती है, जबसे वह आपके घर डिलीवर होता है. सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि हादसे से बचा जा सकें. 

सिलेंडर की एक्सपायरी के बारे में जानते हैं आप?

  • सिलेंडर पर एक कोड दिया होता है, जिससे उसकी एक्सपायरी पता चलती है.
  • इसमें A,B,C,D अक्षर महीने को दर्शाते हैं.
  • साथ ही इस पर लिखा नंबर साल को दर्शाता है.
  • इसलिए जब भी सिलेंडर लें एक्सपायरी जरूर चेक करें.

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सिलेंडर डिलीवरी के समय इस चीज का रखें ध्यान

  • डिलीवरी लेते समय हमेशा उसकी सुरक्षा कैप और सील का ध्यान दें.
  • अगर सील टूटी हुई दिखाई देती है तो सिलेंडर न लें.
  • इससे यह पता चलता है कि सिलेंडर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है.

जंग या टूट-फूट दिखें तो सिलेंडर न लें

  • सिलेंडर को अच्छे से देखें अगर कोई डेंट या किसी प्रकार की टूट फूट दिखें तो सिलेंडर न लें.
  • ऐसे सिलेंडर हादसे का कारण बन सकते हैं. 

सिलेंडर के वजन को जरूर करें चेक

  • डिलीवरी लेते समय सिलेंडर के वजन को चेक करें.
  • अगर आपके पास वजन कांटा है तो उसे तौलकर जरूर देखें.
  • इससे यह पता चलेगा कि सिलेंडर में गैस पूरी है भी या नहीं.

सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं लोग

अक्सर लोग जल्दबाजी में यह सारी जरूरी चीजें चेक करना भूल जाते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है. इन सभी चीजों को चेक करना चाहिए, ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत न हो. 

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किसी भी प्रकार की दिक्कत मिलने पर क्या करें?

अगर आपको सिलेंडर में कोई खराबी या कमी नजर आती है तो आप सीधे अपनी संबंधित गैस एजेंसी को कॉल करें और इसकी जानकारी दें. ऐसी स्थिति में सिलेंडर न लें और साथ ही सिलेंडर की फोटो और वीडियो बना लें, ताकि आगे शिकायत के दौरान आपके पास प्रूफ रहे. सिलेंडर लेते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी एक लापरवाही हादसे का कारण बन सकती है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder LPG Cylinder Safety Tips
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