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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF का पैसा FD में रखना कितना फायदेमंद? टैक्स-फ्री को लेकर दूर करें अपना कन्फ्यूजन

PF का पैसा FD में रखना कितना फायदेमंद? टैक्स-फ्री को लेकर दूर करें अपना कन्फ्यूजन

Provident Fund: VRS या रिटायरमेंट के बाद PF की टैक्स-फ्री राशि को FD में निवेश करने पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है. निवेश से पहले टैक्स नियमों और अन्य सुरक्षित विकल्पों को समझना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Jul 2026 11:04 AM (IST)
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PF FD Tax News: अगर आप भी VRS या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले PF के पैसे को बैंक FD में सेविंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप टैक्स से जुड़े नियम के बारे में जान लें. ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि PF का पैसा टैक्स-फ्री मिलने के बाद उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स-फ्री होता है. अगर आपको भी यही लगता है, तो यह सही नहीं है. PF की मैच्योरिटी रकम भले ही टैक्स-फ्री होता है, लेकिन जब आप उसे FD में निवेश करते हैं, तो इसके बाद मिलने ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया जाता है.

ऐसे में अगर आप भी सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो कुछ सरकारी योजनाएं भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

क्या FD पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है?

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली PF खाते से रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है, लेकिन उसी रकम को आप बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करते हैं, तो उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स के दायरे में आता है. यानी FD का ब्याज आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाएगा और लागू टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको उस पर टैक्स भी देना होगा.

SCSS और RBI बॉन्ड हो सकते हैं बेहतर विकल्प

अगर आप VRS लेते हैं, तो आप अपनी रिटायरमेंट राशि का कुछ हिस्सा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश कर सकते हैं. इस योजना में फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज मिलता है, जिसकी पेमेंट आपको हर तीन महीने की अवधि में करना होता है. इसके अलावा RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड भी एक सुरक्षित निवेश का ऑप्शन माना जाता है, जिस पर फिलहाल 7.15% सालाना ब्याज मिल रहा है और ब्याज की पेमेंट आपको हर छह महीने में करना होता है.

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किसे मिल सकता है SCSS का फायदा?

  • VRS या रिटायरमेंट लेने वाले पात्र लोग ही इसमें निवेश कर सकते हैं.
  • इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश की इजाजत होती है.
  • निवेश रिटायरमेंट लाभ मिलने के एक महीने के अंदर करना होता है.
  • इस योजना की अवधि 5 साल होती है, जिसे 3 साल के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपका चाहते हैं कि आपको नियमित आय और बेहतर रिटर्न मिले, तो निवेश का फैसला सिर्फ ब्याज दर को देखकर न करें. FD, SCSS और RBI बॉन्ड तीनों के टैक्स नियम और पेमेंट के तरीके काफी अलग-अलग हैं. ऐसे में आप अपनी जरूरत, आय और टैक्स स्लैब को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन चुनें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Provident Fund Fixed Deposit FD Interest PF 
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