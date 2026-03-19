PAN कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना है? घर बैठे ऐसे करें अपडेट पूरा प्रोसेस

PAN Card Mobile Number Change: आज के समय में PAN कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंक से जुड़ा काम हो, इनकम टैक्स फाइल करना हो या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लगभग हर जगह PAN की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपके PAN कार्ड में मोबाइल नंबर या दूसरी जानकारी गलत है. तो कई बार वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है.

अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीका अपनाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. बस सही वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपका काम हो जाता है.

ऑनलाइन ऐसे करें PAN अपडेट

PAN कार्ड में बदलाव करने के लिए सबसे पहले आपको NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको PAN से जुड़ी कई सर्विस मिलेंगी. जिनमें करेक्शन या अपडेट का ऑप्शन भी शामिल होता है. इसी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती है.

इसमें आपको यह डिटेल्स भरनी होती हैं:

PAN नंबर

नाम

डेट ऑफ बर्थ

ईमेल ID

सारी डिटेल्स ध्यान से भरने के बाद सिस्टम की तरफ से आपको एक खास टोकन नंबर मिलता है. इस टोकन नंबर को संभालकर रखें आगे स्टेटस चेक करने में यही काम आता है

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ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट

जब फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो जाती है. तब आपको यह सिलेक्ट करना होता है कि आप PAN कार्ड में कौन सी जानकारी बदलना चाहते हैं. अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना ह. तो वही ऑप्शन चुनें और नया नंबर दर्ज कर दें.

इसके बाद आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं:

आईडेंटिटी प्रूफ

एड्रेस प्रूफ

डेट ऑफ बर्थ प्रूफ

पासपोर्ट साइज फोटो

सभी जानकारी भरने के बाद फीस पेमेंट करें प्रोसेस पूरा होने पर एकनॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करें इसे संभालकर रखें आगे स्टेटस चेक करने के काम आती है.

कितने दिन में अपडेट हो जाता है PAN?

जब आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट हो जाता है और डॉक्यूमेंट भी ठीक पाए जाते हैं. तो PAN अपडेट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. आमतौर पर 15 से 20 वर्किंग दिनों में अपडेट पूरा हो जाता है. फॉर्म भरते समय हर डिटेल सही डालें, डॉक्यूमेंट साफ और सही अपलोड करें इससे आपका PAN बिना किसी रुकावट के जल्दी अपडेट हो जाता है.

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