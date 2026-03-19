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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPAN कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना है? घर बैठे ऐसे करें अपडेट पूरा प्रोसेस

PAN कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना है? घर बैठे ऐसे करें अपडेट पूरा प्रोसेस

PAN Card Mobile Number Change: पैन कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना अब आसान है. घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. जान लें तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Mar 2026 05:49 PM (IST)
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PAN Card Mobile Number Change:  आज के समय में PAN कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंक से जुड़ा काम हो, इनकम टैक्स फाइल करना हो या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लगभग हर जगह PAN की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपके PAN कार्ड में मोबाइल नंबर या दूसरी जानकारी गलत है. तो कई बार वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है.

अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीका अपनाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. बस सही वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपका काम हो जाता है.

ऑनलाइन ऐसे करें PAN अपडेट

PAN कार्ड में बदलाव करने के लिए सबसे पहले आपको NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको PAN से जुड़ी कई सर्विस मिलेंगी. जिनमें करेक्शन या अपडेट का ऑप्शन भी शामिल होता है. इसी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती है.

इसमें आपको यह डिटेल्स भरनी होती हैं:

  • PAN नंबर
  • नाम
  • डेट ऑफ बर्थ
  • ईमेल ID

सारी डिटेल्स ध्यान से भरने के बाद सिस्टम की तरफ से आपको एक खास टोकन नंबर मिलता है. इस टोकन नंबर को संभालकर रखें आगे स्टेटस चेक करने में यही काम आता है

यह भी पढ़ें: अगर आप खेती करते हैं तो आपके काम की हैं ये सरकारी योजनाएं , जान लें कैसे मिलेगा फायदा

ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट

जब फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो जाती है. तब आपको यह सिलेक्ट करना होता है कि आप PAN कार्ड में कौन सी जानकारी बदलना चाहते हैं. अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना ह.  तो वही ऑप्शन चुनें और नया नंबर दर्ज कर दें.

इसके बाद आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं:

  • आईडेंटिटी प्रूफ
  • एड्रेस प्रूफ
  • डेट ऑफ बर्थ प्रूफ
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

सभी जानकारी भरने के बाद फीस पेमेंट करें प्रोसेस पूरा होने पर एकनॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करें इसे संभालकर रखें आगे स्टेटस चेक करने के काम आती है.

कितने दिन में अपडेट हो जाता है PAN?

जब आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट हो जाता है और डॉक्यूमेंट भी ठीक पाए जाते हैं. तो PAN अपडेट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. आमतौर पर 15 से 20 वर्किंग दिनों में अपडेट पूरा हो जाता है. फॉर्म भरते समय हर डिटेल सही डालें, डॉक्यूमेंट साफ और सही अपलोड करें इससे आपका PAN बिना किसी रुकावट के जल्दी अपडेट हो जाता है.

यह भी पढ़ें: EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Mar 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Mobile Number Utility News PAN CARD
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