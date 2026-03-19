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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश

‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश

Israel-Iran War: कतर के रास लफान पर हमले के बाद LNG की वैश्विक आपूर्ति 20 फीसदी तक प्रभावित हुई है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से भारत के तेल जहाजों की आवाजाही मुश्किल हो गई है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Mar 2026 06:39 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष से LNG (Liquefied Natural Gas) की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है और भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता जा रहा है. इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की धारा 3 के तहत एक बड़ा आदेश जारी किया है.

भारत सरकार ने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस (फर्निशिंग ऑफ इंफोर्मेशन) ऑर्डर, 2026 के तहत देश की सभी तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों को पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एलालिसिस सेल (Petroleum Planning & Analysis Cell) यानी PPAC को अनिवार्य रूप से अपना डेटा देने को कहा है.

सरकारी से प्राइवेट कंपनियों तक लागू होगा आदेश

इसका मतलब अब कोई भी कंपनी चाहे सरकारी हो या निजी, PPAC को डेटा देने से मना नहीं कर सकती है. कोई भी कंपनी यह कहकर नहीं बच सकती कि यह जानकारी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील है या संपदा (Proprietary) है. सरकार को अब हर कंपनी का पूरा हिसाब-किताब मिलेगा.

इसमें कच्चे तेल के उत्पादक और आयातक, तेल रिफाइनरी, तेल मार्केटिंग कंपनियां, प्राकृतिक गैस उत्पादक, LNG आयातक, गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र की ONGC, GAIL, IOC, BPCL, HPCL से लेकर निजी क्षेत्र की रिलायंस, अदानी गैस और हर छोटी-बड़ी कंपनी इस आदेश के दायरे में आएगी.

सरकार को देना होगा कौन-सा डेटा?

सरकार के आदेश के मुताबिक कंपनियों को उत्पादन, आयात, निर्यात, स्टॉक और भंडारण, आवंटन, परिवहन, आपूर्ति के साथ खपत और उपयोग यानी कितना तेल या गैस बनाया जा रहा, बाहर से कितना मंगाया जा रहा, कितना बाहर भेजा जा रहा, अभी कितना रखा हुआ है, किसे कितना दिया जा रहा, कहां से कहां ले जाया जा रहा, बाजार में कितना पहुंच रहा और कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी.

किन कारण से सरकार ने उठाया इतना बड़ा कदम?

कतर के रास लफान (Ras Laffan) पर हमले के बाद LNG की वैश्विक आपूर्ति 20 फीसदी तक प्रभावित हुई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद होने से भारत के तेल जहाजों की आवाजाही मुश्किल हो गई है. ऐसे में सरकार को यह जानना जरूरी है कि देश में तेल और गैस का असली स्टॉक कितना है? कहां कमी है और कहां राशनिंग करनी पड़ सकती है. PPAC को रियल टाइम डेटा मिलेगा, तो सरकार समय रहते फैसले ले सकेगी. यानि अगर आने वाले हफ्तों में गैस की किल्लत बढ़ी, तो सरकार के पास पूरा डेटा होगा कि कहां पहले राहत पहुंचानी है और कहां सप्लाई नियंत्रित करनी है.

यह भी पढ़ेंः '2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 19 Mar 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Union Government Indian Oil Middle East INDIA ISRAEL IRAN WAR
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