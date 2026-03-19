डीजल भट्टी चलाने में कितना आता है खर्च, एलपीजी के मुकाबले यह कितना सस्ता?

Diesel Furnace Setup Cost: देश में इन दिनों एलपीजी सप्लाई को लेकर लोग थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं. कई जगहों पर सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है. तो कहीं कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है. ऐसे में छोटे कारोबारियों से लेकर ढाबा चलाने वालों तक, सभी लोग दूसरे ऑप्शन तलाशने लगे हैं. इसी वजह से डीजल भट्टी का इस्तेमाल फिर से बढ़ गया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में डीजल भट्टी सस्ती पड़ती है या फिर एलपीजी ही बेहतर ऑप्शन है. चलिए आपको बताते है इस बारे में पूरी जानकारी.

डीजल भट्टी का खर्च कितना बैठता है?

डीजल भट्टी का सेटअप आमतौर पर ज्यादा महंगा नहीं लगता. इसलिए कई लोग शुरुआत में इसे चुन लेते हैं. लेकिन असली खर्च तब सामने आता है जब आप इसे रोजाना चलाते हैं. डीजल की खपत लगातार बनी रहती है और इसकी कीमत ऊपर-नीचे होती रहती है.

जिससे महीने का बजट बिगड़ सकता है. इसके अलावा इसमें धुआं ज्यादा निकलता है. जिससे सफाई और मेंटेनेंस का खर्च भी जुड़ जाता है. समय-समय पर सर्विसिंग और पार्ट्स बदलवाने का खर्च अलग से आता है. जो धीरे-धीरे जेब पर असर डालता है.

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एलपीजी का खर्चा

एलपीजी थोड़ा महंगा जरूर लगता है. लेकिन इसका इस्तेमाल काफी आसान और साफ-सुथरा होता है. गैस की खपत कंट्रोल में रहती है. जिससे आपको खर्च का अंदाजा पहले से लग जाता है. इसमें धुआं नहीं के बराबर निकलता है. इसलिए मेंटेनेंस का झंझट कम रहता है. इसके साथ ही हीट भी बराबर मिलती है, जिससे काम जल्दी और बेहतर तरीके से होता है. हालांकि अगर सिलेंडर की कीमत बढ़ती है. तो इसका असर सीधे आपके खर्च पर पड़ता है.

कौन सा ऑप्शन ज्यादा सस्ता पड़ता है?

अगर दोनों को कंपेयर करें. तो छोटे और मीडियम काम के लिए एलपीजी अक्सर ज्यादा किफायती साबित होती है. क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कम और काम आसान होता है. वहीं डीजल भट्टी में शुरुआती खर्च कम दिखता है. लेकिन लंबे समय में ईंधन और सर्विसिंग का खर्च बढ़ जाता है. बड़े लेवल पर कुछ लोग डीजल चुनते हैं. लेकिन हर केस में यह सस्ता पड़े ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए अपनी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से फैसला लेना ज्यादा सही रहता है.

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