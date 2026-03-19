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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय

5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय

पर्पल कैप उस गेंदबाज को मिलती है, जो पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेता है. अब तक सिर्फ भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और ड्वेन ब्रावो ही ऐसे 3 क्रिकेटर हैं, जिन्होंने दो बार पर्पल कैप जीती है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 06:10 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग ने ब्रेट ली, शोएब अख्तर, लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज देखे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में दबदबा बनाए रखा. IPL के 18 साल के इतिहास में अब तक कुल 15 गेंदबाजों ने पर्पल कैप जीतने की उपलब्धि हासिल की है. पर्पल कैप उस गेंदबाज को मिलती है, जो पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेता है. अब तक सिर्फ भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और ड्वेन ब्रावो ही ऐसे 3 क्रिकेटर हैं, जिन्होंने दो बार पर्पल कैप जीती है. मगर ऐसे कई दिग्गज गेंदबाज हैं, जिन्हें अब तक पर्पल कैप की जीत नसीब नहीं हुई है.

जसप्रीत बुमराह
विश्व क्रिकेट के दिग्गज भी जसप्रीत बुमराह को इस दौर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक बता चुके हैं. जिम्मेदारी नई गेंद की हो, मिडिल ओवरों में विकेट चटकाने की हो या डेथ ओवरों में रन रोकने की, बुमराह हमेशा कप्तान के लिए तुरुप का इक्का साबित होते रहे हैं. अपने आईपीएल करियर में 183 विकेट ले चुके हैं लेकिन कभी पर्पल कैप नहीं जीत सके हैं.

रविचंद्रन अश्विन
‘प्रोफेसर’ के नाम से मशहूर रविचंद्रन अश्विन अब आईपीएल से भी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अपनी फिरकी के दम पर कठिन परिस्थितियों से टीम को निकालना अश्विन की खासियत रही. वो अपने आईपीएल करियर में 16 सीजन खेले, 187 विकेट लिए मगर कभी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप नहीं ले पाए.

सुनील नरेन
पिछले 14 साल से कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी सेवाएं दे रहे सुनील नरेन की गेंदबाजी वेरिएशन का आकलन करना आज भी बहुत मुश्किल काम है. आईपीएल इतिहास में 192 विकेट लेकर तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. 189 मैच खेलने के बाद भी उनका इकॉनॉमी रेट 8 से नीचे है. दुर्भाग्यवश इस ऐतिहासिक करियर में वो पर्पल कैप की उपलब्धि नहीं जोड़ पाए हैं.

पीयूष चावला
IPL 2025 के समापन के बाद पीयूष चावला ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया था. अपने 192 मैचों के ऐतिहासिक IPL करियर में चावला ने 192 ही विकेट लिए हैं. 2023 एकमात्र ऐसा सीजन रहा जब उन्होंने 20 से अधिक विकेट लिए, लेकिन प्रदर्शन की निरंतरता में उनका कोई जवाब नहीं.

राशिद खान
2017 से लगातार IPL में खेल रहे राशिद खान 158 विकेट चटका चुके हैं. ऐसे तीन सीजन रहे हैं जब उन्होंने 20 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं और 2023 में तो उन्होंने 27 विकेट ले डाले थे, लेकिन पर्पल कैप फिर भी उनकी पहुंच से दूर रह गई.

Published at : 19 Mar 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Purple Cap IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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