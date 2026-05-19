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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: 7 घंटे तक बिना रुके पटरी पर दौड़ती है ये राजधानी एक्सप्रेस, कहां से कहां जाती है? जानें टाइम टेबल

Train News: 7 घंटे तक बिना रुके पटरी पर दौड़ती है ये राजधानी एक्सप्रेस, कहां से कहां जाती है? जानें टाइम टेबल

Thiruvananthapuram Express: भारत में यूं तो कई प्रकार की ट्रेनें हैं, लेकिन केरल में एक ऐसी ट्रेन है जो बिना रुके 7 घंटों तक पटरी पर दौड़ती है, जिसे देख यात्री भी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 19 May 2026 01:41 PM (IST)
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Rajdhani Express: तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे ज्यादा खास ट्रेनों में से एक की श्रेणी में आती है. जहां, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से देश की राजधानी दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन अपने सफर के दौरान कुल 6 अन्य राज्यों को लेकर सभी साथ में चलती है. हांलाकि, इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका एक बेहद लंबा नॉन-स्टॉप रूट है, जो यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देता है. 

भारत का सबसे लंबा नॉन-स्टॉप रेल सफर

दरअसल, यह राजधानी एक्सप्रेस राजस्थान के कोटा से गुजरात के वडोदरा के बीच की 528 किलोमीटर की दूरी बिना किसी स्टेशन पर रुके (नॉन-स्टॉप) पूरी करने का सक्षम रखती है. इतना ही नहीं,  यह भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे लंबे नॉन-स्टॉप कमर्शियल रूट्स में से एक में शामिल हो चुकी है. इसके अलावा यह ट्रेन लगभग 7 घंटे तक पटरी पर लगातार न सिर्फ दौड़ती है बल्कि दिल्ली से कानपुर के बीच की कुल दूरी को को भी पूरा करने का सक्षम रखती है.

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यात्रियों के लिए अनूठा अनुभव और क्या है तैयारियां? 

आमतौर पर भारतीय ट्रेनों की आदत रखने वाले यात्रियों के लिए इतनी लंबी दूरी तक एक भी स्टॉप न होना सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है. ज भी यात्री इस ट्रेन में सफर करते हैं तो वह पहले से ही अपने साथ खाने-पीने के सामान को साथ लेकर चलते हैं. इसके अलावा यह चौंकाने वाला सफर रेल प्रेमियों के साथ-साथ आम यात्रियों के बीच हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है. 

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हाई-स्पीड के साथ-साथ शानदार ट्रैफिक मैनेजमेंट

भारत जैसे बेहद व्यस्त रेल नेटवर्क में किसी ट्रेन को 528 किलोमीटर तक बिना रोके चलाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम है. जहां, इसके लिए विभिन्न रेलवे डिवीजनों के बीच गजब के तालमेल और बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए वीआईपी (VIP) ट्रेन होने की वजह से इसे पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में पहले रास्ता दिया जाता है, जिससे इसकी औसत गति बहुत तेज बनी रहती है और यह कम समय में अपना सफर बिना किसी परेशानी के पूरा करती है. 

Published at : 19 May 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Rajdhani Express Utility News Railway Connectivity
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