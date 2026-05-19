Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा शर्मा मामले में प्रियंका चतुर्वेदी ने पीड़िता की सास का वीडियो शेयर कर कहा- औरत ही औरत की दुश्मन
Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब दोनों परिवार आमने-सामने हैं। मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह पर मानसिक प्रताड़ना और ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं.
LIVE
Background
12 मई को हुई ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. परिवार, ससुराल पक्ष और पुलिस जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. ट्विशा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक पार्लर गई थीं. इसके बाद वह घर लौटीं, जहां पति समर्थ के साथ टीवी देखा और रात करीब 9:45 बजे तक दोनों ने साथ खाना खाया. परिवार के मुताबिक, इसके बाद दोनों अपने-अपने अलग कमरों में सोने चले गए. रात 10:05 बजे ट्विशा ने अपनी मां रेखा शर्मा को फोन किया और कहा, “मैं फंस गई हूं.” इसके तुरंत बाद ट्विशा की मां ने उसकी सास गिरिबाला सिंह को फोन कर बताया कि “टुक-टुक” रो रही है, जाकर देखिए कुछ हुआ है. गिरिबाला सिंह जब कमरे में पहुंचीं तो ट्विशा वहां नहीं मिलीं. इसके बाद घर के टॉप फ्लोर के शेड में जाकर देखा गया, जहां ट्विशा फंदे से लटकी मिलीं. परिवार के अनुसार रात करीब 10:20 बजे ट्विशा को फंदे पर झूलता पाया गया.
मामले में ट्विशा की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. उनका दावा है कि ट्विशा नहीं बल्कि उसका पति समर्थ ड्रग्स लेता था और वह मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. मां के मुताबिक, समर्थ गंदी गालियां देता था और ट्विशा के पिता ने जब ड्रग्स को लेकर सवाल उठाया था, तब कथित तौर पर “नाक रगड़कर माफी मंगवाने” जैसी बातें कही गईं. परिवार ने जांच पर अविश्वास जताते हुए कहा कि आरोपी पक्ष पर इनाम घोषित करने या पासपोर्ट सरेंडर कराने जैसी कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी. उन्होंने मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी की. बातचीत के दौरान ट्विशा की मां भावुक होकर रो पड़ीं.
ट्विशा की बहनों ने भी समर्थ सिंह पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए. उनका कहना है कि ट्विशा ने अपनी बहन से कहा था, “मैं फंस गई हूं, तुम मत फंसना.” बहनों के मुताबिक, समर्थ लगातार मानसिक रूप से टॉर्चर करता था. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद ट्विशा से “यह बच्चा किसका है” जैसे सवाल पूछे गए, जो एक नवविवाहिता के लिए बेहद अपमानजनक और मानसिक प्रताड़ना वाला व्यवहार था. परिवार का दावा है कि ट्विशा ड्रग्स नहीं लेती थी बल्कि समर्थ नशे का आदी था. बहनों ने भी कहा कि उन्हें स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं है.
Twisha Sharma Death Case Live: औरत ही औरत की दुश्मन होती है- पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी
ट्विशा की सास के बयान का वीडियो शेयर करते हुए पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि अगर “औरत ही औरत की दुश्मन होती है” का कोई चेहरा होता... यह महिला एक रिटायर्ड जज है, वह जानती है कि कानूनी प्रक्रिया को कैसे पार करना है, उसके लिए एक ऐसी महिला को बदनाम करना आसान है जो अब अपना बचाव करने के लिए नहीं है.
Twisha Sharma Death Case Live: दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन
भोपाल स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई 33 वर्षीय महिला ट्विशा शर्मा की मौत के कुछ दिनों बाद उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया तथा पोस्टमार्टम प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाने की मांग की.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL