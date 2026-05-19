Save Yourself From Scammers: आज के डिजिटल बुकिंग के इस दौर में जहां टिकट बुक करना बेहद ही आसान हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम और जालसाजों ने भी ठगी के नए-नए तरीकों को ढूंढ कर मासूम लोगों को अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया है. खासतौर से त्योहार, शादियों और गर्मी की छुट्टियों के सीजन में जब कन्फर्म टिकटों की भारी किल्लत होती है, तब ये स्कैमर्स पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं लोगों को अपनी जाल में फंसाना शुरू कर देते हैं.

1. हमेशा आधिकारिक ऐप्स और वेबसाइट्स का करें इस्माल

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रेन या फिर बस की टिकट को बुक करते हैं तो आधिकारिक ऐप्स या फिर वेबसाइट से ही बुक करें नहीं तो आप किसी बड़े साइबर ठगी का शिकार भी हो सकते हैं. इसके अलावा, ट्रेन बुकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (irctc.co.in) या उनके ऑफिशियल ऐप 'IRCTC Rail Connect' के जरिए ही ट्रेन की टिकट को बुक करें.

तो वहीं, बस के लिए संबंधित राज्य परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे UPSRTC, HRTC) या देश के वेरिफाइड प्राइवेट ट्रैवल पोर्टल्स (जैसे RedBus, MakeMyTrip, AbhiBus) का ही टिकट बुक करते समय ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. इन सबके अलावा, किसी भी रैंडम वेबसाइट पर जाकर अपनी पर्सनल डिटेल्स या फिर पेमेंट की जानकारी शेयर करने की गलती भूलकर भी न करें.

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2. फेक एजेंट्स से हमेशा बचने की करें कोशिश

सीजन के समय जब हर जगह वेटिंग लिस्ट होती है, तब कुछ अनधिकृत (Unauthorized) एजेंट्स आपको 100 प्रतिशत कन्फर्म टिकट दिलाने का दावा करते हैं, जबकि यह भी एक तरह का लोगों को फंसाने का जाल होता है. दरअसल, ये स्कैमर्स ज्यादातर आपसे टिकट के वास्तविक मूल्य से दोगुनी-तिगुनी रकम वसूल लेते हैं और बाद में आपको फर्जी या फिर किसी और के नाम का एडिटेड (Photoshopped) टिकट थमा देते हैं.

तो वहीं, दूसरी तरफ रेलवे के नियमों के मुताबिक, किसी और के नाम के टिकट पर यात्रा करना पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाता है और ऐसा करने पर जेल की सजा के साथ-साथ कड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकते हैं. हमेशा सिर्फ IRCTC एजेंट्स से ही टिकट बुक कराएं और उनके पास वैध आईडी (ID) की जांच करना न भूलें.

3. गूगल सर्च पर मिलने वाले कस्टमर केयर नंबर्स से रहें सावधान

आपमें से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि गूगल सर्च पर मिलने वाले कस्टमर केयर नंबर्स आज के दौर के आम स्कैम है. जब लोगों का टिकट पूरी तरह से कैंसल हो जाता है या फिर उन्हें बाद में रिफंड नहीं मिलता है तो वे गूगल पर 'IRCTC Customer Care Number' की खोज करना शुरू कर देते हैं.

दरअसल, गूगल सर्च रिज़ल्ट्स में ज्यादातर स्कैमर्स अपने फर्जी नंबर को डाल देते हैं, ताकि जब आप उन्हें कॉल करें तो वे खुद को रेलवे अधिकारी बताकर आपके फोन में AnyDesk या फिर TeamViewer जैसे स्क्रीन-शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं और आपका पूरा बैंक अकाउंट बेहद ही आसानी से खाली हो जाता है. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी या फिर रेलवे का हेल्पलाइन नंबर हमेशा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही लें.

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4. सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ऑफर्स से बनाएं दूरी

इतना ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज्यादातर सस्ता टिकट या फिर अर्जेंट तत्काल टिकट उपलब्ध जैसे विज्ञापन इन दिनों तेजी से लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं. ये जालसाजों का ठगी करने का एक नया तरीका है, जैसे ही इन्हें पैसे मिल जाते हैं ये आपके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं.

5. पेमेंट करते समय बरतें इन बातों का रखें खास ध्यान

हमेशा याद रखें कि पैसे प्राप्त करने (Receive) के लिए कभी भी UPI PIN दर्ज करने की किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं होती है. अगर कोई आपसे कहे कि रिफंड के लिए पिन डालें, तो तुरंत समझ जाएं कि वह स्कैमर है जो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है.

जब भी आप अपनी टिकट को बुक करते हैं तो हमेशा सुरक्षित गेटवे (Secure Gateway) का ही इस्तेमाल करें और यूआरएल (URL) में https:// देखना न भूलें.