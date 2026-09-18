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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधाएं मिलती हैं, रेलवे ने क्या नियम बनाए?

ट्रेन में गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधाएं मिलती हैं, रेलवे ने क्या नियम बनाए?

अगर किसी गर्भवती महिला को ट्रेन से सफर करना है तो पहले रेलवे के खास नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. रेलवे गर्भवती महिलाओं को खास सुविधा देता है. जानिए उन सुविधाओं के बारे में.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Sep 2026 07:37 PM (IST)
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  • यात्रा के दौरान टीटीई से निचली बर्थ का अनुरोध करें।

गर्भवती महिलाओं को इलाज या फिर किसी काम के चलते दूसरे शहर जाना पड़ता है तो ऐसे में लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. ट्रेन में बच्चे, बुजुर्ग से लेकर गर्भवती महिलाएं तक सफर करती हैं. ऐसे में रेलवे गर्भवती महिलाओं को खास सुविधाएं भी देता है, ताकि उनका सफर आरामदायक रहें. अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि ट्रेन में सफर के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

अलग-अलग कोचों में तय होती है सीटें

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अगर किसी गर्भवती महिला को ट्रेन में सफर करना हो तो ऐसे में उनके लिए अपर और मिडिल बर्थ पर बार-बार चढ़ना उतरना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे अलग-अलग कोच में गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ तय करता है, ताकि उनके लिए लोअर बर्थ में सफर करना आरामदायक रहें. अलग-अलग कोचों में सीटें तय होती हैं.

  • स्पीलर कोच में लगभग 6-7 लोअर बर्थ तय की जाती है.
  • थर्ड एसी कोच में लगभग 4-5 लोअर बर्थ तय की जाती है.
  • वहीं सेकंड एसी कोच में लगभग 3-4 बर्थ तय की जाती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ तय करने का मकसद है कि अगर उन्हें वॉशरूम के लिए जाना पड़े तो बार-बार उनको ऊपर-नीचे उतरना चढ़ना न पड़े.

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काउंट से टिकट करें बुक

नियमों के तहत अगर किसी गर्भवती महिला को ट्रेन से सफर करना है तो उसके लिए आपको रेलवे के आरक्षण केंद्र यानी PRS काउंटर पर जाना होगा और वहां पर फॉर्म भरकर गर्भवती होने की जानकारी देनी होगी. ऐसा करने पर विशेष कोटे के आधार पर लोअर बर्थ मिलने का चांस बढ़ जाते हैं.

लोअर बर्थ न मिलें तो क्या करें?

टिकट बुकिंग के समय यात्री की उम्र और स्थिति को देखते हुए सीट तय की जाती है, लेकिन अगर टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ सारी भर चुकी हैं तो ऐसी स्थिति में ट्रेन से सफर के दौरान यात्री अपनी स्थिति बताकर टीटीई से लोअर बर्थ के लिए अनुरोध कर सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 07:37 PM (IST)
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