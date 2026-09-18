ट्रेन में गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधाएं मिलती हैं, रेलवे ने क्या नियम बनाए?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा के दौरान टीटीई से निचली बर्थ का अनुरोध करें।

गर्भवती महिलाओं को इलाज या फिर किसी काम के चलते दूसरे शहर जाना पड़ता है तो ऐसे में लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. ट्रेन में बच्चे, बुजुर्ग से लेकर गर्भवती महिलाएं तक सफर करती हैं. ऐसे में रेलवे गर्भवती महिलाओं को खास सुविधाएं भी देता है, ताकि उनका सफर आरामदायक रहें. अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि ट्रेन में सफर के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

अलग-अलग कोचों में तय होती है सीटें

अगर किसी गर्भवती महिला को ट्रेन में सफर करना हो तो ऐसे में उनके लिए अपर और मिडिल बर्थ पर बार-बार चढ़ना उतरना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे अलग-अलग कोच में गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ तय करता है, ताकि उनके लिए लोअर बर्थ में सफर करना आरामदायक रहें. अलग-अलग कोचों में सीटें तय होती हैं.

स्पीलर कोच में लगभग 6-7 लोअर बर्थ तय की जाती है.

थर्ड एसी कोच में लगभग 4-5 लोअर बर्थ तय की जाती है.

वहीं सेकंड एसी कोच में लगभग 3-4 बर्थ तय की जाती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ तय करने का मकसद है कि अगर उन्हें वॉशरूम के लिए जाना पड़े तो बार-बार उनको ऊपर-नीचे उतरना चढ़ना न पड़े.

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काउंट से टिकट करें बुक

नियमों के तहत अगर किसी गर्भवती महिला को ट्रेन से सफर करना है तो उसके लिए आपको रेलवे के आरक्षण केंद्र यानी PRS काउंटर पर जाना होगा और वहां पर फॉर्म भरकर गर्भवती होने की जानकारी देनी होगी. ऐसा करने पर विशेष कोटे के आधार पर लोअर बर्थ मिलने का चांस बढ़ जाते हैं.

लोअर बर्थ न मिलें तो क्या करें?

टिकट बुकिंग के समय यात्री की उम्र और स्थिति को देखते हुए सीट तय की जाती है, लेकिन अगर टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ सारी भर चुकी हैं तो ऐसी स्थिति में ट्रेन से सफर के दौरान यात्री अपनी स्थिति बताकर टीटीई से लोअर बर्थ के लिए अनुरोध कर सकता है.

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