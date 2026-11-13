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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR

झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR

रांची में कांग्रेस विधायक भूषण बारा के खिलाफ नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है. पुलिस मेडिकल जांच और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया कर रही है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 05:12 PM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस विधायक भूषण बारा के खिलाफ नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट और जेजे एक्ट की धाराएं लगाई हैं. हटिया के डिप्टी एसपी नीरज कुमार ने FIR दर्ज होने की पुष्टि की है. पुलिस के अनुसार, घटना विधायक के घर पर रहने के दौरान हुई बताई गई है. फिलहाल मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है.

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर कांग्रेस विधायक भूषण बारा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हटिया के डिप्टी एसपी नीरज कुमार ने बताया कि FIR में विधायक का नाम शामिल है. मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

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विधायक के घर पर घटना होने का आरोप

डिप्टी एसपी ने बताया कि नाबालिग विधायक के घर पर रहती थी. वहां रहने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना होने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

मेडिकल जांच और बयान की प्रक्रिया शुरू

पुलिस अधिकारी के अनुसार, FIR दर्ज होने के बाद नाबालिग की मेडिकल जांच कराई जा रही है. इसके साथ ही धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी चल रही है. मामले में जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल की गई हैं.

पुलिस कर रही मामले की जांच

हटिया के डिप्टी एसपी नीरज कुमार ने बताया कि मामले में सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है. फिलहाल विधायक भूषण बारा की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि आरोप झूठे हैं

वहीं अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों पर कांग्रेस विधायक भूषण बारा ने कहा जो आरोप है, वो झूठा आरोप है. ये मनगढ़ंत है, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ विरोधी लोगों द्वारा यह षडयंत्र किया जा रहा है. मुझे बदनाम करने के लिए यह सब किया जा रहा है. हमारे संगठन से कुछ निष्कासित लोग और कुछ असामाजिक तत्व लोग इसमें शामिल हैं. किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है. मैं दूसरी बार विधायक बना हूं और कभी ऐसी घटना नहीं घटी है लेकिन मैं जिस तरह से काम करता हूं, लोगों के दुख में खड़े होकर मैं उनका साथ देता हूं, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं; उनको इसकी तकलीफ है. बच्ची से आरोप लगवाया जा रहा है, बच्ची आरोप नहीं लगा रही है. उसको गुमराह किया जा रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 05:12 PM (IST)
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RANCHI JHARKHAND NEWS Bhushan Bara
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