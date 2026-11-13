झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR

झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस विधायक भूषण बारा के खिलाफ नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट और जेजे एक्ट की धाराएं लगाई हैं. हटिया के डिप्टी एसपी नीरज कुमार ने FIR दर्ज होने की पुष्टि की है. पुलिस के अनुसार, घटना विधायक के घर पर रहने के दौरान हुई बताई गई है. फिलहाल मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है.

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर कांग्रेस विधायक भूषण बारा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हटिया के डिप्टी एसपी नीरज कुमार ने बताया कि FIR में विधायक का नाम शामिल है. मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

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विधायक के घर पर घटना होने का आरोप

डिप्टी एसपी ने बताया कि नाबालिग विधायक के घर पर रहती थी. वहां रहने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना होने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

Ranchi, Jharkhand: An FIR has been registered against Congress MLA Bhushan Bara under the POCSO Act over allegations of sexually assaulting a minor Hatia Deputy SP Neeraj Kumar says, "She was at their house. While staying at the house, an incident of rape was committed against her. An FIR has been registered. Following the FIR, the standard procedure, such as the medical examination and recording the statement under Section 164 (CrPC) is underway. Yes, sections of the JJ Act have also been applied, and sections of the POCSO Act have also been applied." — IANS (@ians_india) November 13, 2026

मेडिकल जांच और बयान की प्रक्रिया शुरू

पुलिस अधिकारी के अनुसार, FIR दर्ज होने के बाद नाबालिग की मेडिकल जांच कराई जा रही है. इसके साथ ही धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी चल रही है. मामले में जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल की गई हैं.

पुलिस कर रही मामले की जांच

हटिया के डिप्टी एसपी नीरज कुमार ने बताया कि मामले में सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है. फिलहाल विधायक भूषण बारा की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि आरोप झूठे हैं

वहीं अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों पर कांग्रेस विधायक भूषण बारा ने कहा जो आरोप है, वो झूठा आरोप है. ये मनगढ़ंत है, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ विरोधी लोगों द्वारा यह षडयंत्र किया जा रहा है. मुझे बदनाम करने के लिए यह सब किया जा रहा है. हमारे संगठन से कुछ निष्कासित लोग और कुछ असामाजिक तत्व लोग इसमें शामिल हैं. किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है. मैं दूसरी बार विधायक बना हूं और कभी ऐसी घटना नहीं घटी है लेकिन मैं जिस तरह से काम करता हूं, लोगों के दुख में खड़े होकर मैं उनका साथ देता हूं, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं; उनको इसकी तकलीफ है. बच्ची से आरोप लगवाया जा रहा है, बच्ची आरोप नहीं लगा रही है. उसको गुमराह किया जा रहा है.

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