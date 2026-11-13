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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवंदे भारत स्लीपर में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा चार्ज? जानें रेलवे के नियम

वंदे भारत स्लीपर में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा चार्ज? जानें रेलवे के नियम

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने की तैयारी में है तो पहले ये जान लें कि आप इस ट्रेन में कितना सामान अपने साथ ले जा सकते हैं. तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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  • ट्रेन में सामान ले जाने की निर्धारित सीमा, अधिक पर शुल्क।
  • फर्स्ट एसी में 70, सेकंड में 50, थर्ड एसी 40 किलो।
  • अतिरिक्त सामान की बुकिंग कराएं, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई होगी।

ट्रेन एक किफायती साधन है ये तो हर कोई जानता है. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होगी कि ट्रेन में सफर के दौरान आप जितना चाहे, उतना सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने हर क्लास के हिसाब से सामान ले जाने की लिमिट तय की है.

अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो आपको सामान ले जाने के नियम की जानकारी होनी जरूरी है. अगर आप ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है.

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फर्स्ट एसी में कितना सामान ले जा सकते है?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्रियों को अलग-अलग क्लास में तय सीमा तक सामान फ्री में ले जाने की परमिशन होती है. अगर बात करें फर्स्ट एसी कोच की तो इसमें आप 70 किलो तक सामान फ्री में ले जा सकते हैं. 

सेकंड और थर्ड एसी में कितना सामान ले जाएं?

बता दें कि अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच में सफर करने की सोच रहे हैं तो पहले ट्रेन में सामान की लिमिट चेक कर लें. सेकंड एसी कोच में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट होती है. वहीं अगर बात करें थर्ड एसी कोच की तो इसमें आप 40 किलो तक सामान फ्री में ले जा सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी यात्री के पास ज्यादा सामान है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

बिना बुकिंग के सामान ले गए?

अगर आप तय सीमा से ज्यादा सामान बिना बुकिंग के ट्रेन में ले जाते हैं और सफर के दौरान पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक्स्ट्रा सामान पर सामान्य लगेज दर का 6 गुना तक चार्ज देना पड़ सकता है.

ज्यादा सामान होने पर क्या करें? 

अगर आपके पास तय लिमिट से ज्यादा सामान है तो ऐसी स्थिति में आप रेलवे के लगेज ऑफिर में बुकिंग करवा सकते हैं. इसके लिए पहले आपको अपने सामान का वजन करवाना होगा और फिर तय चार्ज जमा करना होगा. सामान की बुकिंग होने के बाद आपको उसकी रसीद मिलेगी, जिसे आपको अपने पास संभालकर रखना है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास सामान तय लिमिट से ज्यादा है तो आप उसकी बुकिंग जरूर करवाएं, बिना बुकिंग के सामान अपने साथ ले जाने पर रेलवे नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. 

ज्यादा लगेज पर कितना लगेगा चार्ज?

बता दें कि अगर आपके पास फ्री लिमिट से ज्यादा सामान है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. रेलवे नियमों के मुताबिक, फ्री सीमा से ज्यादा लेकिन अधिकतम तय सीमा के अंदर सामान ले जाने पर सामान्य लगेज दर का डेढ़ गुना चार्ज देना होगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Utility News Vande Bharat Sleeper Train
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