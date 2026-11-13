रेलवे खत्म कर सकता है RAC, एक बर्थ पर दो यात्री नहीं बैठेंगे

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अभी तक RAC टिकट मिलने पर यात्रियों को एक ही बर्थ पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जगह साझा करनी पड़ती है. इसके बावजूद दोनों यात्रियों से टिकट का पूरा किराया वसूला जाता है.

अब रेलवे इस व्यवस्था को खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रहा है. अगर ऐसा होता है तो RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिल सकती है.

RAC टिकट का मतलब रिज्रवेशन अगेंस्ट केंसलेशन होता है. जब किसी ट्रेन में सभी कंफर्म बर्थ बुक हो जाती हैं, तब यात्रियों को RAC स्टेटस दिया जाता है. इस व्यवस्था में दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ सकती है.

ऐसे में दोनों यात्रियों को बैठने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें अलग-अलग पूरी बर्थ नहीं मिलती. अगर यात्रा से पहले कोई कंफर्म टिकट कैंसिल कर देता है तो RAC यात्री को खाली हुई बर्थ मिलने की संभावना रहती है. हालांकि, कई बार चार्ट तैयार होने तक टिकट RAC ही रहता है और यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान बर्थ साझा करनी पड़ती है.

क्या खत्म होने वाला है RAC टिकट का सिस्टम?

भारतीय रेलवे दशकों से चली आ रही रिज्रवेशन अगेंस्ट केंसलेशन व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे इस सुविधा को पूरी तरह समाप्त करने की संभावना पर विचार कर रहा है. इसके पीछे यात्रियों की सुविधा और मौजूदा टिकट व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत बताई जा रही है.

रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, जब किसी यात्री को पूरी सोने की जगह नहीं मिल रही है तो उससे पूरे टिकट का किराया लेना कितना उचित है, इस पर सवाल उठ रहे हैं. इसी वजह से RAC व्यवस्था में बदलाव की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

संसद की समिति भी उठा चुकी है सवाल

RAC यात्रियों से पूरा किराया लेने का मुद्दा पहले भी उठ चुका है. संसद की एक समिति ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए रेलवे को इसमें बदलाव करने की सलाह दी थी. समिति का मानना था कि जिन यात्रियों को पूरी बर्थ नहीं मिलती, उनसे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है.

पहले RAC व्यवस्था इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि उस समय टिकटों की बुकिंग मैन्युअल तरीके से होती थी और कैंसिलेशन के बाद खाली होने वाली बर्थ का हिसाब रखना आसान नहीं था. अब डिजिटल रिजर्वेशन सिस्टम के दौर में रेलवे इस पुराने नियम को बदलने की संभावना तलाश रहा है.

फिलहाल RAC व्यवस्था को खत्म करने का कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है. रेलवे की ओर से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. ऐसे में यात्रियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

महिला और पुरुष यात्रियों के लिए भी बनती है परेशानी

RAC व्यवस्था में एक ही बर्थ पर महिला और पुरुष यात्रियों को जगह मिलने से भी असहज स्थिति पैदा हो सकती है. ऐसी परिस्थितियों में ट्रेन में मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ यानी TTE के सामने दूसरी व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. यात्रियों की इस परेशानी को देखते हुए रेलवे व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है.

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