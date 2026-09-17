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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगाजीपुर समेत इन 9 जगहों से हटेंगे टोल बैरियर, दिल्ली में चलती गाड़ी से कटेगा टैक्स

गाजीपुर समेत इन 9 जगहों से हटेंगे टोल बैरियर, दिल्ली में चलती गाड़ी से कटेगा टैक्स

अगर आप हाईवे के रास्ते से दिल्ली आते-जाते हैं और टोल पर लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है तो अब आपको जल्द ही इससे राहत मिलने वाली है. MCD नौ एंट्री पॉइंट्स पर खास सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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अक्सर कई लोग काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं. अगर आपका भी हाईवे से दिल्ली आना-जाना लगा रहता है तो आपको भी टोल पर लंबी-लंबी कतारों का सामना करना पड़ता होगा. ऐसे में अगर किसी को जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है तो उसका काफी समय टोल प्लाजा पर लगी लंबी लाइनों की वजह से ही बर्बाद हो जाता है.

इसी समस्या का हल निकालने की तैयारी की जा रही है, ताकि टोल पर वाहन चालकों को भुगतान करने में ज्यादा समय न लगे. इसी दिशा में MCD कुछ खास एंट्री पॉइंट्स पर बिना बैरियर पर रुके टोल का भुगतान करने की तरफ कदम उठा रही है. 

चलती गाड़ी से टोल कटेगा

दरअसल, MCD अब मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी मदद से वाहन चालक बिना लाइन में लगे टोल का भुगतान कर सकते हैं. इस सिस्टम के काम करने की बात करें तो गाड़ियों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि जब वाहन  टोल पॉइंट पार करेगा तो गाड़ी के चलते-चलते ही इलेक्टॉनिक तरीके से ही टोल का भुगतान हो जाएगा. यानी गाड़ियों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कई समय तक इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि बिना रुके ही टोल का भुगतान हो जाएगा. 

नया सिस्टम कहां शुरू करना का है प्लान?

बता दें कि MCD ने खासतौर पर ऐसे एंट्री पॉइंट्स चुने हैं, जहां से वाहन चालकों को दिल्ली में दाखिल होने पर रोजाना ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है. इसलिए MCD ने पहले चरण के लिए नौ एंट्री पॉइंट्स चुने हैं. ऐसे में कई लोग उन एंट्री पॉइंट्स के नाम जानना चाहेंगे.

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कब से शुरू होगा सिस्टम?

जानकारी के मुताबिक, मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम के शुरू होने का लक्ष्य अक्टूबर के अंत का रखा गया है, लेकिन अभी इस सिस्टम को शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरी मिलनी बाकी है. जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके बाद से इन नौ एंट्री पॉइंस्ट्स पर सिस्टम लगाने का काम शुरू हो सकता है.

एंट्री पॉइंट्स के नाम जानें

इन जगहों पर मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम लगाने की तैयारी है. इनमें शामिल है

  • कुंडली
  • राजोकरी
  • बदरपुर
  • DND फ्लाईवे
  • गाजिपुर जैसे प्रमुख रास्ते शामिल किए गए हैं. 

मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम से क्या फायदा होगा?

  • इस सिस्टम के शुरू होने से वाहन चालकों को टोल का भुगतान करने के लिए टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा.
  • इसकी वजह से उनका काफी समय भी बच सकता है.
  • ऐसे में जब गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ती रहेंगी तो इससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर रहेगा.
  • टोल पर लोगों को कैश देने का झंझट भी नहीं रहेगा.
  • सबसे ज्यादा फायदा तो उनको होगा जो रोजाना इन रास्तों से सफर करते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
'Highway' Utility News
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