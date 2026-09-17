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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसहारा रिफंड में फंस गया पैसा? इन हेल्पलाइन नंबर्स पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद

सहारा रिफंड में फंस गया पैसा? इन हेल्पलाइन नंबर्स पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद

सहारा रिफंड का पैसा अटकने पर बैंक जानकारी, आधार सीडिंग या आवेदन की कमी वजह हो सकती है. ऐसे मामलों में आधिकारिक पोर्टल पर क्लेम स्टेटस जांचें और हेल्पलाइन से मदद लें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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अगर आपने भी सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसे के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम किया है, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी रकम आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है. कई मामलों में बैंक खाते से जुड़ी जानकारी या क्लेम में किसी तरह की कमी होने की वजह से रिफंड अटक सकता है. ऐसे में आप आधिकारिक पोर्टल पर अपबे क्लेम की स्टेटस चेक कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर संबंधित हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं. 

रिफंड से जुड़ी परेशानी में किन नंबरों पर करें संपर्क?

अगर आपका क्लेम पूरा होने के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

  • पोर्टल हेल्पडेस्क: 01120909044
  • पोर्टल हेल्पडेस्क: 01120909045
  • सोसायटी हेल्पलाइन: 0522 6937100
  • सोसायटी हेल्पलाइन: 0522 3108400
  • सोसायटी हेल्पलाइन: 0522 6931000
  • सोसायटी हेल्पलाइन: 08069208210
  • टोल-फ्री नंबर: 1800 103 6805
  • टोल-फ्री नंबर: 1800 103 6806

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किस समय कर सकते हैं हेल्पलाइन पर संपर्क?

अगर आप रिफंड से जुड़ी जानकारी या शिकायत करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप निर्धारित कार्यदिवसों में संपर्क कर सकते हैं. 

  • सोमवार से शुक्रवार
  • सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक
  • ध्यान रखें कि केंद्र सरकार की छुट्टियों पर हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध नहीं रहती है.

रिफंड का पैसा क्यों अटक सकता है?

दरअसल, क्लेम करने के बाद पेमेंट नहीं मिलने की कई वजहें हो सकती हैं. इसलिए समय रहते अपने बैंक और क्लेम की जानकारी चेक करना जरूरी है. ऐसे में सबसे पहले आप यह देखें कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं. इसके साथ ही बैंक खाते का NPCI से सीडेड और DBT के लिए एक्टिव होना भी जरूरी है. क्योंकि इनमें किसी भी तरह की कमी होने के कारण पेमेंट में परेशनी आ सकती है. 

क्लेम में कमी है तो क्या करें?

अगर आपके क्लेम में कमी बताई जा रही है, तो CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करके अपना Deficiency Status चेक करें. वहीं, अगर नाम, मेंबरशिप नंबर या बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में गलती हैं, तो CRCS Resubmission Portal के जरिए जरूरी सुधार करके फॉर्म दोबारा सबमिट किया जा सकता है. 

फर्जी वेबसाइट और दलालों से रहें सावधान

ध्यान रखें कि सहारा रिफंड के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को बैंक डिटेल, OTP, पासवर्ड या अपनी दूसरी निजी जानकारी न दें. ऐसे में रिफंड से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक पोर्टल और दिए गए हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Sahara Refund CRCS Sahara Refund Portal
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