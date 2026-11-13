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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवंदे भारत स्लीपर में नहीं मिलेगी RAC और वेटिंग की सुविधा, कैंसिलेशन पर कटेगा किराया

वंदे भारत स्लीपर में नहीं मिलेगी RAC और वेटिंग की सुविधा, कैंसिलेशन पर कटेगा किराया

क्या आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. सबसे पहले टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़ी जानकारी जान लीजिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Nov 2026 03:31 PM (IST)
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  • प्रस्थान के 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं।

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कई आधुनिक ट्रेनों को चला रहा है, ताकि यात्रियों का सफर कम समय में और बिना किसी समस्या के पूरा हो सके. इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलानी शुरू की है.

अगर आप भी इस ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो आपको ट्रेन के टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए. वहीं अगर किसी कारणवश इस ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड कितनी मिलेगा, इससे जुड़ी जानकारी होनी भी जरूरी है.

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टिकट बुकिंग में ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे

अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको कुल अलग नियम देखने को मिल सकते हैं जैसे...

  • इस ट्रेन में तत्काल कोट के तहत टिकट बुक नहीं किया जा सकता है.
  • इसके साथ ही आपको इसमें RAC की भी सुविधा नहीं मिलेगी.
  • इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की सुविधा भी इस ट्रेन में नहीं होगी.
  • वहीं आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे और अगर बुकिंग के दौरान सीट उपलब्ध होती है तो आपको कन्फर्म टिकट मिलेगा.

यानी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल वहीं यात्री सफर कर सकते हैं, जिनके पास कन्फर्म टिकट है. ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि अगर कोई यात्री किसी कारणवश अपनी टिकट कैंसिल करता है तो उसका कितना रिफंड मिलेगा, क्योंकि रिफंड से जुड़े नियम जानने भी जरूरी है. 

टिकट कैंसिल करने के नियम

  • अगर आपको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन के नियम जानने काफी जरूरी है.
  • अगर आप ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में 25 प्रतिशत किराया कटेगा.
  • वहीं अगर आप 72 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं तो 50 प्रतिशत किराया कटेगा.
  • इसके अलावा अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से भी कम समय है और तब टिकट कैंसिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

ट्रेन बर्थ कितनी होंगी?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच और 823 बर्थ होंगी.

  • इसमें AC 3 - Tier - 611 बर्थ होंगे.
  • वहीं AC 2-Tier - 188 बर्थ होंगे.
  • इसके अलावा AC First Class - 24 बर्थ होंगे.

यानी आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं. 

रेलवे खत्म कर सकता है RAC, एक बर्थ पर दो यात्री नहीं बैठेंगे

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Tickets Utility News Vande Bharat Sleeper Train
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