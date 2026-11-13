वंदे भारत स्लीपर में नहीं मिलेगी RAC और वेटिंग की सुविधा, कैंसिलेशन पर कटेगा किराया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रस्थान के 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं।

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कई आधुनिक ट्रेनों को चला रहा है, ताकि यात्रियों का सफर कम समय में और बिना किसी समस्या के पूरा हो सके. इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलानी शुरू की है.

अगर आप भी इस ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो आपको ट्रेन के टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए. वहीं अगर किसी कारणवश इस ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड कितनी मिलेगा, इससे जुड़ी जानकारी होनी भी जरूरी है.

Vande Bharat Sleeper के टिकट नियम, न Tatkal मिलेगा न Waiting List की सुविधा, टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलेगा रिफंड? जानिए सभी नियम! #IndianRailways #TrainBooking #RailwayRules #VandeBharat Vande Bharat Refund Rules, Sleeper Train Booking, Ticket Cancellation, Railway Ticket Rules — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) November 12, 2026

टिकट बुकिंग में ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे

अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको कुल अलग नियम देखने को मिल सकते हैं जैसे...

इस ट्रेन में तत्काल कोट के तहत टिकट बुक नहीं किया जा सकता है.

इसके साथ ही आपको इसमें RAC की भी सुविधा नहीं मिलेगी.

इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की सुविधा भी इस ट्रेन में नहीं होगी.

वहीं आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे और अगर बुकिंग के दौरान सीट उपलब्ध होती है तो आपको कन्फर्म टिकट मिलेगा.

यानी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल वहीं यात्री सफर कर सकते हैं, जिनके पास कन्फर्म टिकट है. ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि अगर कोई यात्री किसी कारणवश अपनी टिकट कैंसिल करता है तो उसका कितना रिफंड मिलेगा, क्योंकि रिफंड से जुड़े नियम जानने भी जरूरी है.

टिकट कैंसिल करने के नियम

अगर आपको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन के नियम जानने काफी जरूरी है.

अगर आप ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में 25 प्रतिशत किराया कटेगा.

वहीं अगर आप 72 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं तो 50 प्रतिशत किराया कटेगा.

इसके अलावा अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से भी कम समय है और तब टिकट कैंसिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

ट्रेन बर्थ कितनी होंगी?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच और 823 बर्थ होंगी.

इसमें AC 3 - Tier - 611 बर्थ होंगे.

वहीं AC 2-Tier - 188 बर्थ होंगे.

इसके अलावा AC First Class - 24 बर्थ होंगे.

यानी आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं.

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