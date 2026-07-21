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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकितने वॉट के सोलर पैनल में चार्ज हो जाएगी आपकी EV कार और बाइक? कितनी पैदा होगी बिजली?

कितने वॉट के सोलर पैनल में चार्ज हो जाएगी आपकी EV कार और बाइक? कितनी पैदा होगी बिजली?

Solar EV Charging: देश में ज्यादातर लोग अब EV गाड़ियों को खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि EV गाड़ियों को सोलर सिस्टम से चार्ज किया जा सकता है या नहीं? जानिए इससे जुड़ी पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Jul 2026 12:45 PM (IST)
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  • बादल/बारिश में सोलर से EV चार्ज धीमा होता है।

Solar EV Charging: पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब देश में ज्यादातर लोग EV गाड़ियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं. लोग इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर स्कूटर और कार तक खरीदना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी सोलर पैनल से चार्ज किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि इस बीच सोलर पैनल की भी मांग लोगों के बीच बनी हुई है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्ज करने के लिए कितनी क्षमता वाला सोलर सिस्टम चाहिए होगा.

बाइक को चार्ज करने के लिए कौन सा सोलर सिस्टम?

अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक या फिर स्कूटर को चार्ज करना है तो उसके लिए आप 300 से 500 वॉट क्षमता वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं. इसके लिए आप 100 या फिर 200 वॉट की क्षमता वाला सोलर पैनल 2 से 3 लगवा सकते हैं. इस सिस्टम की मदद से लगभग 1 से 1.5 KWh क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं. 

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EV कार के लिए कितने सोलर सिस्टम चाहिए?

इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बाइक की बैटरी के मुकाबले बड़ी होती है. ऐसे में इसको चार्ज करने के लिए सोलर सिस्टम भी ज्यादा क्षमता वाला चाहिए होगा. अगर आपको इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना है तो इसके लिए लगभग 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक की क्षमता वाला सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है. इसमें 400 से 500 वॉट की क्षमता वाले करीब 7 से 10 सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप रोजाना 40 से 50 किलोमीटर तक ड्राइविंग कर सकते हैं. इस सिस्टम को लगवाने से रोजाना 15 से 25 यूनिट पैदा हो सकती है.

क्या सोलर सिस्टम लगवाना फायदेमंद है?

  • सोलर सिस्टम लगवाना फायदेमंद तो होता ही है, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी जरूरत और घर में पर्याप्त जगह पर निर्भर करता है.
  • अगर आपके घर में बिजली के उपरकणों का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद साबित हो सकता है.
  • साथ ही सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करना भी एक अच्छा विकल्प है.

बारिश में सोलर पैनल से EV चार्ज हो सकती है या नहीं?

सोलर पैनल लगवाने से पहले कई लोगों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि बारिश के मौसम में सोलर पैनल से EV चार्ज हो सकती है? ये तो सभी जानते हैं कि सोलर पैनल धूप से बिजली पैदा करता है. हालांकि, यह भी सच है कि बारिश या फिर बादल वाले मौसम में भी सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, लेकिन धूप कम होने की वजह से बिजली कम पैदा हो सकती है, जिसके कारण EV गाड़ियों को चार्ज होने में पहले से ज्यादा समय लग सकता है. अगर कई दिनों तक बारिश होती है तो सोलर पैनल से बिजली बनना कम हो सकता है, इसलिए इस मौसम में EV चार्ज करने के लिए आपको ग्रिड बिजली या फिर बैकअप की जरूरत पड़ सकती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Electric Vehicle Solar Panels Utility News Electric Cars Charging
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