Credit Score Tips: आज के समय में ज्यादातर लोगों को ये लगता हैं कि समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल भर देने से उनका सिबिल स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा. अगर आपको भी यही लगता है तो यह बिल्कुल गलत है. कई बार लोगों को अपना पूरा बिल समय पर पेमेंट करने के बावजूद भी उन्हें अपने सिबिल स्कोर कम होते दिखाई देते है.

ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिबिल स्कोर मजबूत बना रहे, तो सिर्फ समय पर पेमेंट करना ही सही नहीं है, बल्कि अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से सिबिल स्कोर कम होते हैं.

क्या है सिबिल स्कोर कम होने की वजह?

हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन: क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के बावजूद भी सिबिल स्कोर घटने की वजह हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन है. यानी अगर आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 80,000 से 90,000 तक खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में पूरा बिल समय पर भरने के बाद भी आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है. इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का 30% ही इस्तेमाल करें. क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह ब्यूरो आपको क्रेडिट डिपेंड यानी कर्ज पर निर्भर मान सकता है.

Toll Pass: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी खबर, NHAI ऑनलाइन बनाएगा लोकल पास

Minimum Due: ज्यादातर लोग लेट फीस से बचने के लिए सिर्फ मिनिमम ड्यू ( Minimum Due) का पेमेंट करते हैं. इससे बची हुई राशि पर भारी ब्याज लगता है और ऐसा लगातार करने से आपका सिबिल स्कोर पर भी गलत असर पड़ सकता है. यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब हो सकती है. ऐसे में हमेशा टोटल ड्यू का पूरा पेमेंट करने की कोशिश करें.

कितने समय में अपडेट होता है CIBIL Score?

बैंक और वित्तीय संस्थान आमतौर पर महीने में एक बार आपकी क्रेडिट जानकारी सिबिल को भेजते हैं. इसके बाद नई जानकारी अपडेट होने और स्कोर में बदलाव दिखने में करीब 30 से 45 दिन का समय लग सकता है. यही वजह है कि किसी भी सुधार का असर का तुरंत दिखाई नहीं देता.

ऐसे बचें CIBIL Score गिरने के ट्रैप से

अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम इस्तेमाल करें.

बिल जनरेट होने से पहले जरूरत पड़ने पर आंशिक पेमेंट कर दें.

हमेशा Total Due का पूरा पेमेंट करें.

महीने में एक बार अपनी सिबिल रिपोर्ट जरूर जांचें.

पेमेंट की रसीद और ट्रांजैक्शन आईडी महफूज रखें.

समय पर पेमेंट के लिए Auto-Pay सुविधा चालू रखें.

Train Cancelled today: भारी बारिश के चलते रेलवे का बड़ा फैसला, कई ट्रेनें रद्द, राजधानी समेत कई का बदला रूट, देखें अपडेट