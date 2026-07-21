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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीToll Pass: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी खबर, NHAI ऑनलाइन बनाएगा लोकल पास

Toll Pass: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी खबर, NHAI ऑनलाइन बनाएगा लोकल पास

Local Toll Pass: NHAI ने राजमार्गयात्रा ऐप पर डिजिटल लोकल टोल पास सुविधा शुरू की है. आइए जानते हैं, घर बैठे आवेदन कर पूरे महीने अनलिमिटेड सफर के लिए लोकल पास कैसे बनाएं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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NHAI Rajmargyatra App: अगर आप किसी टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं और रोजाना उसी रास्ते से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब लोकल टोल पास बनवाने के लिए आपको टोल प्लाजा के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल टोल पास की सुविधा शुरू कर दी है, इसके जरिए आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना लोकल पास बनवा सकते हैं.

नई व्यवस्था का खास मकसद लोकल यात्रियों के लिए इस प्रोसेस को आसान और तेज बनाना है. इसके तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर कुछ ही मिनटों में अपना लोकल पास हासिल कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह पास बनने के बाद संबंधित टोल प्लाजा से पूरे महीने अनलिमिटेड सफर कर सकेंगे. 

कौन बनवा सकता है लोकल टोल पास?

  • टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासी.
  • वाहन पर वैध FASTag हो. 
  • GIS आधारित वेरिफिकेशन से पात्रता की जांच की जाएगी.

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घर बैठे कैसे बनेगा लोकल पास?

  • मोबाइल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.
  • ऐप में लोकल पास का ऑप्शन चुनें.
  • जरूरी जानकारी भरकर आवेदन करें.

पहले लोकल पास बनवाने के लिए लोगों को टोल प्लाजा जाकर डाक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे. लेकिन अब यह पूरी प्रोसेस पात्र लोग राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं. ऐप सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म DigiLocker और VAHAN से जरूरी जानकारी लेकर GIS आधारित वेरिफिकेशन से पात्रता की जांच करेगा. इसके बाद लोकल पास जारी किया जाएगा, जिससे संबंधित टोल प्लाजा पर पूरे महीने अनलिमिटेड सफर करने की सुविधा मिलेगी. इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी समय की बचत होगी और डाक्यूमेंट्स की मैन्युअल जांच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

किन जगहों से हुई शुरुआत?

डिजिटल लोकल पास की शुरुआत दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा (UER-II) से की गई है. हालांकि, आने वाले महीनों में इसे देशभर के अन्य टोल प्लाजा पर भी लागू किया जाएगा.

'मार्गमित्र' हेल्प सेंटर भी हुआ लॉन्च

NHAI ने राजमार्गयात्रा ऐप में 'मार्गमित्र' नाम का नया डिजिटल हेल्प सेंटर भी शुरू किया है. इसके जरिए यात्री कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

  • FASTag रिचार्ज और KYC से जुड़ी जानकारी.
  • लोकल और एनुअल पास संबंधी सहायता.
  • शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा.
  • 22 भारतीय भाषाओं में चैट या वॉइस के जरिए सहायता.
  • खराब वाहन, अतिक्रमण और सड़क संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट करने का विकल्प.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
NHAI Utility News Local Toll Pass Rajmargyatra App
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