Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन स्थिति जांचनी चाहिए।

Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री को सफर से पहले अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जान लेना चाहिए. कई बार रेलवे को किसी कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव या फिर ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है. बेहतर है कि यात्री पहले ही ट्रेन के स्टेटस को चेक कर लें.

ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं या फिर आपका पहले ही टिकट बुक है तो जान लें, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के बरेली-मुरादाबाद रेलखंड पर मरम्मत का काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. इसलिए 7 अगस्त तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा.

ट्रेन का टिकट है फिर भी लगेगा जुर्माना, सफर के दौरान ये गलती करने से बचें, अभी जान लें ये जरूरी बात

कुछ देरी से चलाई जा सकती हैं ट्रेनें

ट्रेन नंबर 12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस- 26 जुलाई को 90 मिनट तक देरी हो सकती है, 1और 5 अगस्त को 3 मिनट तक देरी हो सकती है.

ट्रेन नंबर 14603 नौतनवा-अमृतसर एक्सप्रेस 24 जुलाई को 90 मिनट तक देरी हो सकती है.

ट्रेन नंबर 15128 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस 26 जुलाई को 30 मिनट तक देरी हो सकती है.

ट्रेन नंबर 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस को 24,26,28,30 जुलाई, 3 और 5 अगस्त को 90 मिनट तक की देरी हो सकती है.

ट्रेन नंबर 20506 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस- 26 जुलाई को 90 मिनट तक की देरी हो सकती है.

ट्रेन नंबर 55301 मुरादाबाद-लालकुआं पैसेंजर-26 जुलाई को 30 मिनट तक देरी हो सकती है और 3 अगस्त को 45 मिनट तक देरी हो सकती है.

कौन-कौन सी ट्रेनों के मार्ग बदले गए?

ट्रेन नंबर- 13042 जम्मूतवी-हावड़ा एक्सप्रेस-23 जुलाई और 6 अगस्त

ट्रेन नंबर- 22454 मेरठ सिटी- लखनऊ एक्सप्रेस-24,30 जुलाई, 1,5 और 7 अगस्त

ट्रेन नंबर -15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस- 23, 29, 31 जुलाई, 4 और 6 अगस्त.

ट्रेन नंबर- 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस-23, 29,31 जुलाई, 4 और 6 अगस्त.

ट्रेन नंबर-15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस- 31 जुलाई

ट्रेन नंबर-15652 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस-29 जुलाई

ट्रेन नंबर-15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस-4 अगस्त

यात्री कुछ बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस के बारे में जान लें, ताकि स्टेशन आने के बाद कोई दिक्कत न हो.

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