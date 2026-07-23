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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: आज से 7 अगस्त तक कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, जानें किन-किन का बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

Train News: आज से 7 अगस्त तक कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, जानें किन-किन का बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway: ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो जान लें, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के बरेली-मुरादाबाद रेलखंड पर मरम्मत कार्य के चलते आज से 7 अगस्त तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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  • यात्रियों को यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन स्थिति जांचनी चाहिए।

Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री को सफर से पहले अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जान लेना चाहिए. कई बार रेलवे को किसी कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव या फिर ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है. बेहतर है कि यात्री पहले ही ट्रेन के स्टेटस को चेक कर लें.

ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं या फिर आपका पहले ही टिकट बुक है तो जान लें, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के बरेली-मुरादाबाद रेलखंड पर मरम्मत का काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. इसलिए 7 अगस्त तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा.

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कुछ देरी से चलाई जा सकती हैं ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस- 26 जुलाई को 90 मिनट तक देरी हो सकती है, 1और 5 अगस्त को 3 मिनट तक देरी हो सकती है.
  • ट्रेन नंबर 14603 नौतनवा-अमृतसर एक्सप्रेस 24 जुलाई को 90 मिनट तक देरी हो सकती है.
  • ट्रेन नंबर 15128 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस 26 जुलाई को 30 मिनट तक देरी हो सकती है.
  • ट्रेन नंबर 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस को 24,26,28,30 जुलाई, 3 और 5 अगस्त को 90 मिनट तक की देरी हो सकती है.
  • ट्रेन नंबर 20506 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस- 26 जुलाई को 90 मिनट तक की देरी हो सकती है.
  • ट्रेन नंबर 55301 मुरादाबाद-लालकुआं पैसेंजर-26 जुलाई को 30 मिनट तक देरी हो सकती है और 3 अगस्त को 45 मिनट तक देरी हो सकती है.

कौन-कौन सी ट्रेनों के मार्ग बदले गए?

  • ट्रेन नंबर- 13042 जम्मूतवी-हावड़ा एक्सप्रेस-23 जुलाई और 6 अगस्त
  • ट्रेन नंबर- 22454 मेरठ सिटी- लखनऊ एक्सप्रेस-24,30 जुलाई, 1,5 और 7 अगस्त
  • ट्रेन नंबर -15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस- 23, 29, 31 जुलाई, 4 और 6 अगस्त.
  • ट्रेन नंबर- 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस-23, 29,31 जुलाई, 4 और 6 अगस्त.
  • ट्रेन नंबर-15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस- 31 जुलाई
  • ट्रेन नंबर-15652 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस-29 जुलाई
  • ट्रेन नंबर-15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस-4 अगस्त

यात्री कुछ बातों का रखें ध्यान 

अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस के बारे में जान लें, ताकि स्टेशन आने के बाद कोई दिक्कत न हो. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Route Diversion Northern Railway Moradabad Division
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