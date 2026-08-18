Train News: रेल में लोअर बर्थ के नीचे सामान रखने का हक किसका? जानें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रोकने पर टीटीई/139 पर तुरंत शिकायत करें।

Indian Railway Luggage Rule: ट्रेन से सफर के दौरान कई बार यात्रियों के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी सीट को लेकर तो कभी सामान रखने को लेकर. ऐसे में सफर के दौरान हुआ विवाद पूरा सफर खराब कर सकता है. अक्सर ट्रेन में लोअर बर्थ के नीचे सामान रखने को लेकर यात्रियों के बीच बहस हो जाती है. कई लोग आज भी इस बात से अनजान हैं कि लोअर बर्थ के नीचे सामान रखने की जगह केवल लोअर बर्थ वाले यात्रियों के लिए नहीं होती है, बल्कि इसका इस्तेमाल मिडिल बर्थ और अपर बर्थ वाले यात्री भी कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं तो इस बारे में जानकारी होनी चाहिए.

कौन रख सकता है सामान?

बता दें कि लोअर बर्थ के नीचे मौजूद खाली जगह को सिर्फ लोअर बर्थ वाला यात्री ही इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि एक ही सीटिंग एरिया में सफर कर रहे बाकी के यात्री भी वहां सामान रख सकते हैं. ऐसे में अगर कोई लोअर बर्थ वाला यात्री आपका सामान हटाकर अपना सामान रखने की कोशिश करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं. सामान को आपसी सहमति से रखा जाता है तो कोई भी यात्री किसी दूसरे यात्री को सामान रखने से रोक नहीं सकता है.

मिडिल और अपर बर्थ वाले जानें नियम

अगर आपका बर्थ मिडिल या फिर अपर है तो आप लोअर बर्थ के नीचे वाली जगह पर सामान रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कि सामान रेलवे के तय की सीमा के अंदर ही हो.

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कोई यात्री सामान रखने से रोके तो क्या करें?

अगर लोअर बर्थ वाला यात्री या फिर एक ही सीटिंग एरिया में सफर कर रहा कोई यात्री आपको सामान रखने के रोकता है तो पहले आप उसे शांति से समझा सकते हैं, लेकिन अगर वह आपकी बात सुनने से ही इनकार कर देता है और आपका सामान जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

सबसे पहले आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से उसकी शिकायत कर सकते हैं.

अगर टीटीई उस समय ट्रेन में मौजूद नहीं है तो आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं.

साथ ही RailMadad के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

अगर मामला बढ़ता है तो आप RPF की मदद ले सकते हैं.

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