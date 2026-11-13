छठ 2026: कल बिहार जाना है, कितने का मिल रहा है सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट?

छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिला? ऐसे में अब फ्लाइट का किराया देखकर ही बिहार जाने का प्लान बनाना पड़ सकता है. खासकर दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए त्योहार के समय हवाई सफर काफी महंगा हो गया है. 14 नवंबर यानी कल के लिए दिल्ली से पटना की फ्लाइट का सबसे कम शुरुआती किराया करीब 9,752 रुपए दिखाई दे रहा है.

यानी अगर आप आखिरी समय में टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको हर दिनों के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट पर किराए में अंतर है. इसलिए टिकट बुक करने से पहले एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर कीमत जरूर देख लें. यहां हम आपको पटना के लिए अलग- अलग रूट्स से शनिवार के सबसे सस्ते टिकट की जानकारी दे रहे हैं.

पटना के कितना है किराया?

रूट फ्लाइट का नाम टिकट का पैसा फ्लाइट का समय दिल्ली- पटना इंडिगो 12,730 रुपए 5:25 AM- 14:40 PM मुंबई- पटना एयर इंडिया एक्सप्रेस 9,239 रुपए 17:20 PM- 19:20 PM (अगले दिन) बेंगलुरु- पटना एयर इंडिया एक्सप्रेस 12,401 रुपए 12:20 PM- 15:50 PM कोलकाता- पटना इंडिगो 11,335 रुपए 06:55 AM- 16:40 PM

क्यों महंगे हो गए टिकट?

छठ पूजा बिहार के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है. इस मौके पर दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर लौटते हैं. ऐसे में बिहार जाने वाली ट्रेनों और फ्लाइट्स में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है.

जब कम समय में ज्यादा लोग एक ही रूट पर टिकट बुक करने लगते हैं तो फ्लाइट की बची हुई सीटों के हिसाब से किराया भी बढ़ सकता है. छठ के चलते ही पटना जाने वाली उड़ानों की मांग बढ़ी है और कई रूट पर टिकट महंगे हुए हैं.

कल बिहार पहुंचना कितना जरूरी है?

13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो रही है. 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को शाम का अर्घ्य और 16 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा.

ऐसे में अगर आप कल यानी 14 नवंबर को बिहार जा रहे हैं तो कोशिश करें कि शाम तक अपने घर पहुंच जाएं. खरना के दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं. कल बिहार पहुंचने से अर्घ्य मिल जाएगा.

किन बातों का रखें ध्यान?

आखिरी समय में फ्लाइट बुक करते हुए सिर्फ टिकट की शुरुआती कीमत नहीं देखनी चाहिए. किराए में चेक-इन बैगेज शामिल है या नहीं, ये भी चेक कर लेना चाहिए. इसके अलावा फ्लाइट का समय, कैंसिलेशन चार्ज और टिकट में बदलाव की शर्तें भी देख लें. अगर पटना की टिकट बहुत महंगी मिल रही है तो अपने आसपास के दूसरे एयरपोर्ट का ऑप्शन भी देख सकते हैं. हालांकि, वहां से घर तक पहुंचने का किराया और समय भी जोड़कर ही फैसला करें.

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