छठ 2026: पटना की फ्लाइट का टिकट 44000 के पार, ट्रेनों में भी जगह नहीं

छठ पूजा के मौके पर अपने घर पहुंचने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इस बार सफर जेब पर भारी पड़ सकता है. त्योहार के नजदीक आते ही बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है.

इसका असर सिर्फ रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर ही नहीं, बल्कि हवाई यात्रा के किराए पर भी दिखाई दे रहा है. ट्रेनों में सीटों की मारामारी और बसों में बढ़ती भीड़ और टिकट की कमी के बीच अब फ्लाइट से घर पहुंचना भी आसान नहीं रह गया है. कुछ हवाई रूट पर टिकट की अधिकतम कीमत 44 हजार रुपये के पार पहुंच गई है.

44 हजार में मिल रही है पटना की टिकट?

कुछ रूट पर हवाई टिकट की अधिकतम कीमत काफी ज्यादा दिखाई दे रही है. अहमदाबाद से पटना जाने वाली फ्लाइट का सबसे महंगा टिकट 44 हजार रुपये से भी ऊपर पहुंच गया है. इतनी कीमत में यात्री को अपनी यात्रा के लिए अच्छा-खासा बजट तैयार करना पड़ सकता है.

वहीं, चेन्नई से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए भी स्थिति कुछ ऐसी ही है. इस रूट पर सबसे महंगे हवाई टिकट का किराया 41 हजार रुपये से ज्यादा दिखाई दे रहा है. ऐसे में त्योहार के दौरान कम समय में यात्रा की योजना बनाने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

छठ के लिए बढ़ी घर लौटने वालों की भीड़

छठ बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल है. इस दौरान देश के अलग-अलग शहरों में काम करने वाले लोग और दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे छात्र अपने घर लौटते हैं. यही वजह है कि त्योहार के आसपास बिहार जाने वाली ट्रेनों और बसों में यात्रियों का दबाव काफी बढ़ जाता है. कई लोग समय पर घर पहुंचने के लिए फ्लाइट का विकल्प चुनते हैं. लेकिन इस बार हवाई टिकटों की ऊंची कीमतें उनके बजट को बिगाड़ सकती हैं.

पहले टिकट बुक करना हो सकता है फायदेमंद

त्योहारों के दौरान फ्लाइट की मांग बढ़ने से किराए में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. ऐसे में यात्रियों के लिए बेहतर होगा कि वे अलग-अलग एयरलाइंस और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर किराए की तुलना करें. यात्रा की तारीख में थोड़ी बदलाव की गुंजाइश रखने से भी सस्ता टिकट मिलने की संभावना हो सकती है. छठ पर घर जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए समय रहते टिकट बुक करना राहत भरा कदम साबित हो सकता है.

क्या सभी फ्लाइट टिकट इतने महंगे हैं?

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 41 से 44 हजार रुपये से ज्यादा का किराया इन रूट पर उपलब्ध सबसे महंगे टिकटों को दर्शाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि सभी फ्लाइट का किराया इतना ही है. अलग-अलग एयरलाइन, यात्रा के समय, उपलब्ध सीटों और बुकिंग की तारीख के आधार पर कम कीमत वाले टिकट भी मिल सकते हैं.

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