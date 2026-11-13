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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस हाइवे पर NHAI ने बंद किया फ्री पास, अब हर फेरे पर देने होंगे 85 रुपए

इस हाइवे पर NHAI ने बंद किया फ्री पास, अब हर फेरे पर देने होंगे 85 रुपए

कोटा-बूंदी के हैंगिंग ब्रिज पर फ्री पास की सुविधा बंद होने से अब कार चालकों को हर बार 85 रुपए टोल देना होगा. जानें NHAI के नए लोकल पास नियम और सालाना पास की शर्तें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Nov 2026 12:02 PM (IST)
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अगर आप राजस्थान के कोटा और बूंदी के बीच अक्सर सफर करते हैं तो अब आपकी जेब पर टोल का बोझ बढ़ सकता है. कोटा के चंबल नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज से गुजरने वाले गाड़ी चालकों के लिए पहले मिलने वाली फ्री पास की सुविधा बंद कर दी गई है. अब इस रास्ते से हर बार गुजरने पर कार चालकों को 85 रुपए टोल देना होगा. मतलब जो लोग रोजाना इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उनके महीने का खर्च भी बढ़ सकता है.

ये बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है, जिन्हें काम, कारोबार या दूसरे जरूरी कामों से कोटा और बूंदी के बीच बार-बार आना-जाना पड़ता है. पहले टोल से छूट मिलने के कारण उन्हें हर फेरे पर पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें सफर का खर्च भी नए सिरे से जोड़ना होगा.

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कहां देना होगा 85 रुपए टोल?
कोटा-बूंदी के बीच नेशनल हाईवे-27 पर बना हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी के ऊपर स्थित है. यह पुल इस रास्ते पर सफर करने वाले लोगों के लिए काफी अहम है. इससे गुजरने पर समय की बचत होती है और शहर के दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होता है.

अब इस पुल के टोल प्लाजा पर फ्री पास की सुविधा खत्म होने के बाद गाड़ी चालकों को टोल चुकाना होगा. कार से हर बार गुजरने पर 85 रुपए देने होंगे. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रोजाना दोनों तरफ से सफर करता है, तो एक दिन में 170 रुपए खर्च होंगे. महीने में 25 दिन ऐसा सफर करने पर यह रकम 4,250 रुपए तक पहुंच सकती है.

लोगों की जेब पर होगा कितना असर?
इस बदलाव का असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो कोटा और बूंदी के बीच रोज नौकरी या कारोबार के सिलसिले में सफर करते हैं. पहले मुफ्त पास के चलते उनका टोल खर्च बच जाता था. अब हर बार पेमेंट करना होगा.

जैसे, अगर कोई कार चालक एक दिन में दो बार यानी आने-जाने के लिए पुल पार करता है, तो उसे 170 रुपए देने होंगे. महीने में 20 दिन भी ऐसा करने पर 3,400 रुपए का खर्च आएगा. यानी सिर्फ टोल के लिए हर महीने अच्छी-खासी रकम अलग रखनी पड़ सकती है.

NHAI के नए नियमों में और क्या है?
इसी बीच, NHAI ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए रियायती सालाना लोकल पास की व्यवस्था भी शुरू की है. ये सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू हुई है. इसके तहत किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अपने गैर-वाणिज्यिक गाड़ी के लिए सालाना पास ले सकते हैं. नगर निगम या स्थानीय शहरी सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना 1,500 रुपए और शहरी सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपए देने होंगे.

हालांकि, ये पास हर किसी को नहीं मिलेगा. इसके लिए गाड़ी पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है. पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. अगर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या दूसरा रास्ता है तो इस रियायती पास का लाभ नहीं मिलेगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
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