1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नो-कैश सिस्टम लागू, सिर्फ FASTag और UPI वालों को ही मिलेगी एंट्री, बदल गए नियम 

1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नो-कैश सिस्टम लागू, सिर्फ FASTag और UPI वालों को ही मिलेगी एंट्री, बदल गए नियम 

नए बदलाव के तहत टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही होगा. 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लान पर कैश से टोल टैक्स का भुगतान बंद हो कर दिया जाएगा.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 16 Jan 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कार या अपने वाहन से सफर करते हैं और अक्सर स्टेट या नेशनल हाई-वे पर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, 1 अप्रैल से Toll Tax भरने का तरीका पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने अब टोल प्लाजा पर नकद लेन-देन को पूरी तरह रोकने का फैसला किया है. इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में अगर आपके पास फास्टैग और यूपीआई नहीं है तो आप Toll नहीं पार कर पाएंगे. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए बदलाव के तहत टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही होगा, जो पूरी तरह डिजिटल माध्यम है. हालांकि, फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर ने बताया है कि 1 अप्रैल से देश के किसी भी टोल प्लाजा पर कैश में भुगतान नहीं स्वीकार किया जाएगा. 

टोल प्लाजा पर खत्म होंगी कैश लेन

अभी तक कई टोल प्लाजा पर अलग से कैश लेन बनाई जाती थी. यह लेन उन लोगों के लिए होती है, जो यूपीआई या फिर फास्टैग से टोल का भुगतान नहीं करते हैं. ऐसे यात्री कैश में टोल भरते हैं, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद कैश लेन को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ाएगा, साथ ही इससे हाईवे पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी. 

यात्रियों को दी गई सलाह

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि अगर वे अभी भी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करते हैं तो यह सिस्टम बंद होने जा रहा है. ऐसे में वे अपने फास्टैग को एक्टिव रखें या फिर UPI से डिजिटल पेमेंट करने के लिए तैयार रहें. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह कदम बैरियर-फ्री हाईवे की दिशा में है. दरअसल, केंद्र सरकार देश के हाईवे को बैरियर-फ्री बनाना चाहती है, जहां गाड़ियों को टोल भरने के लिए रुकना न पड़े और उनका टोल अपने आप कट जाए. फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जगहों पर लागू किया गया है.  

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 10:58 PM (IST)
FASTag Toll Tax Toll Plaza Cashless Toll Plazas FASTag Toll Payment
