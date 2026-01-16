अगर आप कार या अपने वाहन से सफर करते हैं और अक्सर स्टेट या नेशनल हाई-वे पर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, 1 अप्रैल से Toll Tax भरने का तरीका पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने अब टोल प्लाजा पर नकद लेन-देन को पूरी तरह रोकने का फैसला किया है. इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में अगर आपके पास फास्टैग और यूपीआई नहीं है तो आप Toll नहीं पार कर पाएंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए बदलाव के तहत टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही होगा, जो पूरी तरह डिजिटल माध्यम है. हालांकि, फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर ने बताया है कि 1 अप्रैल से देश के किसी भी टोल प्लाजा पर कैश में भुगतान नहीं स्वीकार किया जाएगा.

टोल प्लाजा पर खत्म होंगी कैश लेन

अभी तक कई टोल प्लाजा पर अलग से कैश लेन बनाई जाती थी. यह लेन उन लोगों के लिए होती है, जो यूपीआई या फिर फास्टैग से टोल का भुगतान नहीं करते हैं. ऐसे यात्री कैश में टोल भरते हैं, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद कैश लेन को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ाएगा, साथ ही इससे हाईवे पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी.

यात्रियों को दी गई सलाह

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि अगर वे अभी भी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करते हैं तो यह सिस्टम बंद होने जा रहा है. ऐसे में वे अपने फास्टैग को एक्टिव रखें या फिर UPI से डिजिटल पेमेंट करने के लिए तैयार रहें. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह कदम बैरियर-फ्री हाईवे की दिशा में है. दरअसल, केंद्र सरकार देश के हाईवे को बैरियर-फ्री बनाना चाहती है, जहां गाड़ियों को टोल भरने के लिए रुकना न पड़े और उनका टोल अपने आप कट जाए. फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जगहों पर लागू किया गया है.

