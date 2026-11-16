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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFlight Cancel: हवाई यात्रा रद्द हुई या लेट उड़ा विमान तो कैसे मिलेगा रिफंड?

Flight Cancel: हवाई यात्रा रद्द हुई या लेट उड़ा विमान तो कैसे मिलेगा रिफंड?

अमेरिका में फ्लाइट के रद्द हो जाने पर, फ्लाइट में देरी हो जाने या ओवरबुकिंग पर यात्रियों को रिफंड और मुआवजा मिल सकता है. बैगेज देरी पर भी राहत के नियम हैं, जानें अपने हवाई यात्रा अधिकार और जरूरी कदम.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट का अचानक रद्द होना, घंटों देरी से उड़ान भरना या एयरलाइन द्वारा सीट देने से मना करना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. कई बार यात्रियों को यह भी समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं.

अमेरिका में एयरलाइंस से जुड़ी ऐसी समस्याओं के लिए यात्रियों के अधिकार और मुआवजे के नियम तय किए गए हैं. इन नियमों के तहत फ्लाइट में देरी, ओवरबुकिंग और सामान समय पर नहीं मिलने की स्थिति में यात्रियों को राहत मिल सकती है.

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ओवरबुकिंग में सीट नहीं मिली तो मिलेगा मुआवजा

कई बार एयरलाइंस उपलब्ध सीटों से ज्यादा टिकट बेच देती हैं. ऐसी स्थिति में अगर किसी यात्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बोर्डिंग से रोक दिया जाता है, तो वह मुआवजे का दावा कर सकता है.

  • घरेलू उड़ान में 1 से 2 घंटे की देरी पर किराये का 200 फीसदी, अधिकतम 1,075 डॉलर तक.
  • घरेलू उड़ान में दो घंटे से ज्यादा देरी पर किराये का 400 फीसदी, अधिकतम 2,150 डॉलर तक.
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ान में 1 से 4 घंटे की देरी पर 200 फीसदी और चार घंटे से अधिक पर 400 फीसदी तक मुआवजा मिल सकता है.

अगर यात्री खुद अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो मुआवजे की राशि एयरलाइन के साथ बातचीत से तय होती है.

फ्लाइट में देरी होने पर कब मिलेगा रिफंड?

अमेरिकी परिवहन विभाग (DOT) के नियमों के मुताबिक, घरेलू उड़ान के पहुंचने के समय में तीन घंटे या उससे ज्यादा की देरी और अंतरराष्ट्रीय उड़ान में छह घंटे या उससे अधिक की देरी होने पर यात्री रिफंड मांग सकते हैं. हालांकि, इसके लिए यात्री को एयरलाइन की ओर से दी गई वैकल्पिक उड़ान स्वीकार करने के बजाय यात्रा नहीं करने का फैसला लेना होगा.

अगर एयरलाइन खुद फ्लाइट रद्द करती है और यात्री दूसरी उड़ान या ट्रैवल क्रेडिट लेने से इनकार करता है, तो टिकट का पैसा वापस पाने का अधिकार है. क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर सात कार्यदिवस और अन्य भुगतान माध्यमों में 20 कैलेंडर दिनों के भीतर रिफंड देना होता है.

फ्लाइट लेट हो तो यात्रियों को क्या करना चाहिए?

ऐसी स्थिति में यात्रियों को तुरंत एयरलाइन के काउंटर, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहिए. देरी का कारण पूछने के साथ दूसरी उड़ान का विकल्प भी जानना चाहिए. जरूरत पड़ने पर भोजन, होटल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए. साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लाभ भी जांचने चाहिए.  इस तरह अमेरिकी नियम यात्रियों को फ्लाइट में व्यवधान होने पर अपने अधिकार समझने और आर्थिक नुकसान से बचने में मदद करते हैं.

सामान देर से मिलने पर भी कर सकते हैं दावा

अगर चेक-इन किया हुआ बैगेज समय पर नहीं मिलता, तो यात्री बैगेज फीस वापस मांग सकते हैं. घरेलू उड़ानों में 12 घंटे, 12 घंटे तक की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15 घंटे और इससे लंबी उड़ानों में 30 घंटे की देरी को महत्वपूर्ण माना गया है. इसके लिए एयरलाइन में सामान गुम या देरी से मिलने की शिकायत दर्ज कराना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- शख्स ने नहीं भरा लोन तो बैंक ने गारंटर की पेंशन से काट लिए पैसे, फिर क्या हुआ?

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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