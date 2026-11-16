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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में 12 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान समेत इन मामलों का होगा निपटारा

दिल्ली में 12 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान समेत इन मामलों का होगा निपटारा

दिल्ली में साल 2026 की चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. यह लोक अदालत अगले महीने 12 दिसंबर 2026 शनिवार को आयोजित होने वाली है.जानिए लोक अदालत से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Nov 2026 11:50 AM (IST)
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  • भाग लेने के लिए प्रवेश टोकन डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

क्या आप दिल्ली से हैं और आपके कोई कानूनी मामला कोर्ट में पेंडिंग है या फिर आपका ट्रैफिक चालान काटा है, जिसका आप निपटारा करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. दिल्ली में एक बार फिर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है, जिसमें आप ट्रैफिक चालान से लेकर कई मामलों का निपटारा करवा सकेंगे. दिल्ली में साल 2026 की चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत लगेगी. 

बता दें कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. ये लोक अदालत अलगे महीने दिल्ली के कई कोर्ट में आयोजित होगी. ऐसे में अगर आपको भी अपना कोई ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना है तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है.

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कब लगेगी लोक अदालत?

बता दें कि दिल्ली में नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 शनिवार को आयोजित होने वाली है. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के सहयोग से आयोजित होने वाली लोक अदालत में दिल्ली के सभी जिला कोर्ट को शामिल किया गया है. इनमें शामिल है...

  • तीज हजारी कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • पटियाला हाउस
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • साकेट कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

किन मामलों का होगा निपटारा

आप दिल्ली में लगने वाली इस नेशनल लोक अदालत में कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पहले से लंबित मामलों को रख सकते हैं. इसके अलावा ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए लोक अदालत की डेट से कम से कम 7 दिन पहले अप्लाई करना होगा. इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का भी निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. लेकिन ध्यान रखें कि केवल 31 अगस्त 2026 तक जारी किए गए ट्रैफिक चालानों का ही निपटारा कराया जा सकेगा.

टोकन डाउनलोड करना न भूलें

अगर आप इस लोक अदालत में शामिल होना चाहते हैं तो ध्यान रखें इसके लिए आपको पहले टोकन डाउनलोड करना पडे़गा, बिना टोकन डाउनलोड किए आपको कोर्ट परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही आपको लोक अदालत में जाते समय टोकन का प्रिंट साथ लेकर जाना होगा. लोक अदालत में शामिल होने से पहले इससे जुड़े सभी आधिकारिक नोटिस और नियमों की जानकारी के लिए आप दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Utility News National Lok Adalat DELHI
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