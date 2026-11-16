दिल्ली में 12 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान समेत इन मामलों का होगा निपटारा

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क्या आप दिल्ली से हैं और आपके कोई कानूनी मामला कोर्ट में पेंडिंग है या फिर आपका ट्रैफिक चालान काटा है, जिसका आप निपटारा करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. दिल्ली में एक बार फिर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है, जिसमें आप ट्रैफिक चालान से लेकर कई मामलों का निपटारा करवा सकेंगे. दिल्ली में साल 2026 की चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत लगेगी.

बता दें कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. ये लोक अदालत अलगे महीने दिल्ली के कई कोर्ट में आयोजित होगी. ऐसे में अगर आपको भी अपना कोई ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना है तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है.

Notification regarding National Lok Adalat to be held on 12.12.2026 @NALSALegalAid https://t.co/r1xuizhtE6 — Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) (@DSLSA_DELHI) November 4, 2026

कब लगेगी लोक अदालत?

बता दें कि दिल्ली में नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 शनिवार को आयोजित होने वाली है. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के सहयोग से आयोजित होने वाली लोक अदालत में दिल्ली के सभी जिला कोर्ट को शामिल किया गया है. इनमें शामिल है...

तीज हजारी कोर्ट

रोहिणी कोर्ट

पटियाला हाउस

कड़कड़डूमा कोर्ट

साकेट कोर्ट

द्वारका कोर्ट

राउज एवेन्यू कोर्ट

किन मामलों का होगा निपटारा

आप दिल्ली में लगने वाली इस नेशनल लोक अदालत में कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पहले से लंबित मामलों को रख सकते हैं. इसके अलावा ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए लोक अदालत की डेट से कम से कम 7 दिन पहले अप्लाई करना होगा. इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का भी निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. लेकिन ध्यान रखें कि केवल 31 अगस्त 2026 तक जारी किए गए ट्रैफिक चालानों का ही निपटारा कराया जा सकेगा.

टोकन डाउनलोड करना न भूलें

अगर आप इस लोक अदालत में शामिल होना चाहते हैं तो ध्यान रखें इसके लिए आपको पहले टोकन डाउनलोड करना पडे़गा, बिना टोकन डाउनलोड किए आपको कोर्ट परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही आपको लोक अदालत में जाते समय टोकन का प्रिंट साथ लेकर जाना होगा. लोक अदालत में शामिल होने से पहले इससे जुड़े सभी आधिकारिक नोटिस और नियमों की जानकारी के लिए आप दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं.

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