शख्स ने नहीं भरा लोन तो बैंक ने गारंटर की पेंशन से काट लिए पैसे, फिर क्या हुआ?

अगर आप किसी जानकार या रिश्तेदार के लोन में गारंटर बनते हैं, तो क्या कर्जदार के पैसे नहीं लौटाने पर बैंक आपकी पेंशन से भी रकम काट सकता है? जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इस मामले एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन से दूसरे व्यक्ति के लोन की वसूली जबरन नहीं की जा सकती, भले ही वह कर्मचारी उस लोन का गारंटर रहा हो.

LiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य कर्जदार ने बैंक से लोन लिया था और रिटायर्ड पुलिसकर्मी नजीर अहमद कुचाय उसके गारंटर बने थे. जब कर्जदार ने लोन नहीं चुकाया, तो जम्मू-कश्मीर बैंक ने कथित तौर पर गारंटर के पेंशन खाते से पैसे काटने शुरू कर दिए. इसके बाद कर्मचारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

रिटायर्ड कर्मचारी को क्यों जाना पड़ा कोर्ट?

नजीर अहमद कुचाय सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और अपनी पेंशन से अपने परिवार का खर्च चलाते थे. उनका आरोप था कि बैंक ने मुख्य कर्जदार के लोन का भुगतान न होने पर उनके खाते से रकम काटी. उन्होंने बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति और पेंशन पर निर्भरता के बारे में भी बताया था. इसके बावजूद उनके पेंशन खाते से कटौती जारी रखी गई. उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट में पैसे वापस दिलाने और आगे की कटौती रोकने की मांग की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली.

ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था?

श्रीनगर के ट्रायल कोर्ट ने उनकी राहत की मांग खारिज कर दी थी. अदालत का कहना था कि गारंटर की जिम्मेदारी भी मुख्य कर्जदार के बराबर होती है. हालांकि, कुचाय ने अपनी मर्जी से गारंटी दी थी, इसलिए उन्हें लोन चुकाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की.

हाई कोर्ट ने क्यों रोकी वसूली?

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के राधे श्याम गुप्ता बनाम पंजाब नेशनल बैंक मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए होती है. पेंशन का मकसद बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी और दूसरों पर निर्भरता से बचाना है. इसलिए गारंटर होने के आधार पर पेंशन से जबरन रकम काटना सही नहीं है.

बैंक को अब क्या करना होगा?

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर बैंक को रिटायर्ड कर्मचारी के पेंशन खाते से आगे रकम काटने से रोक दिया. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बैंक मुख्य कर्जदार से कानूनी तरीके से अपना बकाया वसूल सकता है. वहीं, गारंटर के खाते से पहले काटी गई रकम वापस करने के मामले में आखिरी फैसला ट्रायल कोर्ट को सबूतों के आधार पर करना होगा.

पैसेंजर ट्रेन में वसूला एक्सप्रेस का किराया, रेलवे यात्री को देगा 5330 रुपए