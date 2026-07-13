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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपुरानी नौकरी का PF वाला पैसा भूल गए? EPFO का नया फीचर ढूंढ निकालेगा आपका डूबा हुआ बैलेंस

पुरानी नौकरी का PF वाला पैसा भूल गए? EPFO का नया फीचर ढूंढ निकालेगा आपका डूबा हुआ बैलेंस

EPFO Update: अगर आपने भी कई बार नौकरी बदली है तो यह खबर आपके काम की है. EPFO के नए Service History फीचर की मदद से अब आप एक ही जगह पर अपना पूरा PF रिकॉर्ड देख सकते हैं. जानिए कैसे?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Jul 2026 12:52 PM (IST)
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  • E-PRAAPTI प्लेटफॉर्म पुराने भूले PF अकाउंट खोजने में भी सहायक।

EPFO Update: कुछ सालों में हर व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करता है, लेकिन इसी बीच कई बार उसका पुराना PF अकाउंट छूट जाता है या फिर कंपनी की सर्विस डिटेल रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाती. इस बात का पता तब चलता है जब कर्मचारी पेंशन का दावा करने या फिर PF निकालने के लिए अप्लाई करता है, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं समस्याओं को देखते हुए EPFO ने अपने डिजिटल सिस्टम में 2.01 Unified Member Portal पर Service History जोड़ा है.

कैसे काम करता है नया EFPO का फीचर?

इस फीचर की मदद से कर्मचारी अपने UAN से जुड़े PF रिकॉर्ड और सभी नौकरियों की जानकारी एक ही जगह देख सकेंगे. इसकी मदद से अब आसानी से पता कर पाएंगे कि किसी पुराने नियोक्ता का रिकॉर्ड रह तो नहीं गया है.

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कैसे करें इस्तेमाल?

  • इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने UAN और पासवर्ड से EPFO Unified Member Portal में लॉग इन करें.
  • फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उससे वेरिफिकेशन को पूरा करें.
  • इसके बाद Service History सेक्शन पर जाएं.

क्या-क्या देख पाएंगे कर्मचारी?

  • पिछली और मौजूदा कंपनी की जानकारी
  • नौकरी शुरू करने की तारीख
  • नौकरी छोड़ने की तारीख
  • EPF और EPS मेंबरशिप से जुड़ी जानकारी

पुराना PF अकाउंट को कैसे खोजे?

  • EPFO का E-PRAAPTI प्लेटफॉर्म भी इस फीचर के साथ काम करता है.
  • इसके जरिए आप आधार या Member ID के जरिए भी पुराने या भूले हुए PF अकाउंट के बारे में जान सकते हैं.

पुराना PF अकाउंट छूट गया है कैसे पता करें?

अगर आपने एक से ज्यादा बार नौकरी बदली है तो इन बातों से पता कर सकते है कि आपका पुराना PF अकाउंट छूट गया है जैसे...

  • अगर UAN में आपकी किसी पुरानी कंपनी का नाम न दिख रहा हो.
  • इसके साथ ही अगर पुरानी नौकरी की Member ID दिखाई न दे.
  • अगर सर्विस हिस्ट्री में नौकरी करने की समय गायब हो.
  • अगर आपको PF बैलेंस कम दिखाई दे.
  • और आपने अगर नौकरी बदलने के बाद PF बैलेंस ट्रांसफर न करवाया हो. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO Update PF Money JOB
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