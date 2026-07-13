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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO 2.01: अब नौकरी बदलने पर नहीं भरना होगा PF ट्रांसफर फॉर्म, घर बैठे होंगे सारे काम

EPFO 2.01: अब नौकरी बदलने पर नहीं भरना होगा PF ट्रांसफर फॉर्म, घर बैठे होंगे सारे काम

EPFO Update: EPFO ने नया EPFO 2.01 पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे PF ट्रांसफर कई मामलों में ऑटोमैटिक होगा और बैलेंस, क्लेम, ट्रांसफर व पेंशन जैसी सेवाएं अधिक आसान बनेंगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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EPFO 2.01 Launch: अगर आप EPFO के सदस्य हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल का नया वर्जन EPFO 2.01 लॉन्च कर दिया है. इस नए सिस्टम का खास मकसद PF से जुड़े कामों को पहले के मुकाबले बेहतर, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है. इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आपकी नौकरी बदलती है तो अब कई मामलों में PF ट्रांसफर की प्रक्रिया भी ऑटोमैटिक हो जाएगी और आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सरकार के मुताबिक, नया सिस्टम EPFO की सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. इसके जरिए करोड़ो सदस्यों को PF बैलेंस, क्लेम, ट्रांसफर और पेंशन जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी. 

EPFO 2.01 में क्या बदला?

EPFO 2.01 के तहत पूरे देश के लिए एक सिंगल सेंट्रल डेटाबेस यानी कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया गया है. पहले अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है. इसके जरिए अब सभी सदस्यों का डेटा एकीकृत सिस्टम में मौजूद होगा. इसके जरिए किसी भी EPFO कार्यालय से सदस्य अपने PF से जुड़े काम आसानी से कर सकते हैं.

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नौकरी बदलने वालों को क्या है राहत?

अगर आप नौकरी बदलते और आपका PF अकाउंट आधार से लिंक है, तो आपका पुराना PF बैलेंस नए खाते में ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो जाएगा. इसके लिए आपको अलग से PF ट्रांसफर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. साथ ही आपको पुराने और नए नियोक्ता से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं है. इससे ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और आसान हो गई है.

क्लेम और UAN से जुड़ी नई सुविधाएं

  • क्लेम जमा होने से पहले सिस्टम अपने आप डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा.
  • किसी भी कमी या गलती की जानकारी आपको SMS या पोर्टल के जरिए तुरंत मिल जाएगी.
  • आप यह भी देख सकते हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए कितना PF निकाल सकते हैं.
  • अगर UAN भूल गए हैं, तो पोर्टल के जरिए आप उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
PF Transfer Utility News EPFO Update Epfo 2.01
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