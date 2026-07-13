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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Flight Tickets: दिल्ली- कोलकाता से हैदराबाद- मुंबई तक, 13 से 19 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- कोलकाता से हैदराबाद- मुंबई तक, 13 से 19 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप इस 13 से 19 जुलाई के बीच हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यहां से सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट चेक कर सकते हैं. यहां अलग- अलग रूट्स की टिकट के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Jul 2026 12:18 PM (IST)
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  • इस हफ्ते (13-19 जुलाई) सस्ती फ्लाइट टिकट की जानकारी पाएं।
  • घरेलू उड़ानें 3-4 सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2-3 महीने पहले बुक करें।
  • मंगलवार और बुधवार को अक्सर हवाई टिकट सस्ते मिलते हैं।

Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं और टिकट बुक करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. यहां हम आपको इस हफ्ते यानी 13 जुलाई से 19 जुलाई की फ्लाइट टिकट की डिटेल दे रहे हैं. इसमें सस्ती से सस्ती टिकट के बारे में बताया गया है, जिसे बुक करके आप बजट फ्रेंडली यात्रा कर सकते हैं. यहां से आप अपनी सुविधा अनुसार फ्लाइट के टिकट, समय के साथ चेक कर सकते हैं. 

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-   

रूट  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई अकासा एयर 5207 21:05 एयर इंडिया एक्सप्रेस 7036 18:30 इंडिगो 6468 14:35 शनिवार
बैंगलुरू-दिल्ली अकासा एयर 9026 05:00 एयर इंडिया एक्सप्रेस 9899 01:40 इंडिगो 10202 05:05 शुक्रवार
बैंगलुरू-मुंबई अकासा एयर 5245 06:00 स्पाइस जेट  5960 04:15 इंडिगो 6500 09:20 रविवार
दिल्ली-हैदराबाद इंडिगो 6759 14:45 एयर इंडिया 7266 05:55 अकासा एयर  8995 14:10 शुक्रवार
दिल्ली-पूणे इंडिगो 6953 00:15 एयर इंडिया एक्सप्रेस 7690 04:40 एयर इंडिया 7840 02:05 रविवार
दिल्ली-कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस 6464 12:20 स्पाइस जेट 6830 20:10 अकासा एयर 6759 05:55 रविवार
अहमदाबाद-दिल्ली इंडिगो 5070 21:50 एयर इंडिया 5400 21:30 इंडिगो 5250 19:25 सभी दिन
चेन्नई-दिल्ली इंडिगो  8181 10:25 एयर इंडिया 9392 06:55 एयर इंडिया एक्सप्रेस 10019 22:25 गुरुवार
हैदराबाद-मुंबई इंडिगो  5678 05:00 एयर इंडिया 6216 07:25 एयर इंडिया 8656 18:40 शुक्रवार
बैंगलुरू-कोलकाता  इंडिगो 8445 22:20 एयर इंडिया एक्सप्रेस 9392 07:05 एयर इंडिया 9936 16:30 शनिवार

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फ्लाइट टिकट बुकिंग टिप्स- 

फ्लाइट की टिकट लेते समय आपको कुछ टिप्स जरूर पता होने चाहिए. जैसे कि घरेलू उड़ानों के लिए यात्रा से 3 से 4 हफ्ते पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2 से 3 महीने पहले टिकट बुक करना सबसे बेस्ट रहता है. क्योंकि, आखिरी समय में टिकट बहुत महंगे हो जाते हैं. इतना ही नहीं, बार-बार फ्लाइट सर्च करने से एयरलाइंस आपकी मांग भांपकर दाम बढ़ा देती हैं. हमेशा ब्राउजर के इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में टिकट सर्च करें. बता दें कि बाकि दिन की तुलना में मंगलवार और बुधवार को फ्लाइट का किराया काफी कम होता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Air Ticket Flight Booking Utility News
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