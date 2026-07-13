Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- कोलकाता से हैदराबाद- मुंबई तक, 13 से 19 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप इस 13 से 19 जुलाई के बीच हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यहां से सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट चेक कर सकते हैं. यहां अलग- अलग रूट्स की टिकट के बारे में बताया गया है.
- इस हफ्ते (13-19 जुलाई) सस्ती फ्लाइट टिकट की जानकारी पाएं।
- घरेलू उड़ानें 3-4 सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2-3 महीने पहले बुक करें।
- मंगलवार और बुधवार को अक्सर हवाई टिकट सस्ते मिलते हैं।
Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं और टिकट बुक करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. यहां हम आपको इस हफ्ते यानी 13 जुलाई से 19 जुलाई की फ्लाइट टिकट की डिटेल दे रहे हैं. इसमें सस्ती से सस्ती टिकट के बारे में बताया गया है, जिसे बुक करके आप बजट फ्रेंडली यात्रा कर सकते हैं. यहां से आप अपनी सुविधा अनुसार फ्लाइट के टिकट, समय के साथ चेक कर सकते हैं.
यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-
|रूट
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|दिन
|दिल्ली-मुंबई
|अकासा एयर
|5207
|21:05
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7036
|18:30
|इंडिगो
|6468
|14:35
|शनिवार
|बैंगलुरू-दिल्ली
|अकासा एयर
|9026
|05:00
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|9899
|01:40
|इंडिगो
|10202
|05:05
|शुक्रवार
|बैंगलुरू-मुंबई
|अकासा एयर
|5245
|06:00
|स्पाइस जेट
|5960
|04:15
|इंडिगो
|6500
|09:20
|रविवार
|दिल्ली-हैदराबाद
|इंडिगो
|6759
|14:45
|एयर इंडिया
|7266
|05:55
|अकासा एयर
|8995
|14:10
|शुक्रवार
|दिल्ली-पूणे
|इंडिगो
|6953
|00:15
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7690
|04:40
|एयर इंडिया
|7840
|02:05
|रविवार
|दिल्ली-कोलकाता
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|6464
|12:20
|स्पाइस जेट
|6830
|20:10
|अकासा एयर
|6759
|05:55
|रविवार
|अहमदाबाद-दिल्ली
|इंडिगो
|5070
|21:50
|एयर इंडिया
|5400
|21:30
|इंडिगो
|5250
|19:25
|सभी दिन
|चेन्नई-दिल्ली
|इंडिगो
|8181
|10:25
|एयर इंडिया
|9392
|06:55
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|10019
|22:25
|गुरुवार
|हैदराबाद-मुंबई
|इंडिगो
|5678
|05:00
|एयर इंडिया
|6216
|07:25
|एयर इंडिया
|8656
|18:40
|शुक्रवार
|बैंगलुरू-कोलकाता
|इंडिगो
|8445
|22:20
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|9392
|07:05
|एयर इंडिया
|9936
|16:30
|शनिवार
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फ्लाइट टिकट बुकिंग टिप्स-
फ्लाइट की टिकट लेते समय आपको कुछ टिप्स जरूर पता होने चाहिए. जैसे कि घरेलू उड़ानों के लिए यात्रा से 3 से 4 हफ्ते पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2 से 3 महीने पहले टिकट बुक करना सबसे बेस्ट रहता है. क्योंकि, आखिरी समय में टिकट बहुत महंगे हो जाते हैं. इतना ही नहीं, बार-बार फ्लाइट सर्च करने से एयरलाइंस आपकी मांग भांपकर दाम बढ़ा देती हैं. हमेशा ब्राउजर के इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में टिकट सर्च करें. बता दें कि बाकि दिन की तुलना में मंगलवार और बुधवार को फ्लाइट का किराया काफी कम होता है.