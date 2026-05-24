Cash and Gold at home: अगर आपने अपने पास मौजूद कैश, सोना, ज्वेलरी या फिर किसी भी तरह के निवेश की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में अभी तक नहीं दिखाया है तो उसकी कमाई के स्रोत (Source) का कोई वैध किसी भी तरह से सबूत नहीं माना जाएगा, तो थोड़ा सावधान हो जाएं. हांलाकि, आयकर विभाग ऐसे मामलों को 'अघोषित आय' मानकर उस पर 78 प्रतिशत से लेकर 86 प्रतिशत तक भारी टैक्स और पेनाल्टी वसूल करने का काम करता है.

यहां समझें टैक्स और पेनाल्टी का पूरा गणित

दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 115BBE के तहत अघोषित संपत्ति या फिर कैश पर कड़े वित्तीय दंड का प्रावधान है. जिसमें सबसे पहले अघोषित आय पकड़े जाने पर सीधे 60 प्रतिशत का ही टैक्स पूरी तरह से लगाया जाता है. इतना ही नहीं, टैक्स पर प्रतिशत सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस जुड़ता है, जिससे कुल टैक्स लायबिलिटी 78 प्रतिशत तक बढ़ जाती है.

तो वहीं, दूसरी तरफ अगर आप पैसे का स्रोत बताने में पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं, तो धारा 271AAC के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेनाल्टी लगती है, जिससे कुल वसूली लगभग 86 प्रतिशत तक पहुंच जाती है.

छुट्टियों के सीजन में ट्रेन टिकटों की मारामारी, रिकॉर्ड स्तर पहुंची वेटिंग लिस्ट, आपको कैसा मिलेगा टिकट?

घर में कैश और सोना रखने के क्या हैं नियम?

जब भी आप अपने घर में कैश और सोना रखें तो इन नियमों का पालन करना न भूलें. कानूनन घर में कैश रखने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, वह पैसा आपकी वैध और टैक्स-पेड आय का हिस्सा हो और उसका हिसाब अकाउंट बुक्स में दर्ज किया जा सकता है. बात करें, ज्वेलरी रखने की छूट के बारे में तो, भारतीय संस्कृति को देखते हुए बिना स्रोत बताए निश्चित मात्रा में सोना रखने की भी अनुमति दी गई है. जिसमें शादीशुदा महिला 500 ग्राम और अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोने को अपने घर में रख सकती हैं. इस तय सीमा के अंदर ही आयकर विभाग आपकी ज्वेलरी को कभी भी नहीं जब्त कर सकेगा.

अमीर बना देंगी सही फाइनेंशियल आदतें, पीढ़ियों तक बनेगी दौलत, आज से शुरू करें स्मार्ट मनी प्लानिंग

अगर आप किसी भी तरह के टैक्स चोरी और भारी जुर्माने के जाल में फंस जाते हैं, तो भारत सरकार ने इससे बचने के लिए Updated ITR भरने का विकल्प भी दिया है. रीअसेसमेंट नोटिस मिलने के बाद भी अगर कोई नागरिक अपनी सही आय घोषित कर देता है, तो वह दंडात्मक कार्रवाई से बेहद ही आसानी से बच सकता है.