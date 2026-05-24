हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीGold Tax News: घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम

Gold Tax News: घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम

Income Tax: क्या आप भी अपने घर में कैस और सोने को रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. कैश और सोने की जानकारी नहीं देने पर आपके ऊपर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जा सकता है बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 24 May 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

Cash and Gold at home: अगर आपने अपने पास मौजूद कैश, सोना, ज्वेलरी या फिर किसी भी तरह के निवेश की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में अभी तक नहीं दिखाया है तो उसकी कमाई के स्रोत (Source) का कोई वैध किसी भी तरह से सबूत नहीं माना जाएगा, तो थोड़ा सावधान हो जाएं. हांलाकि, आयकर विभाग ऐसे मामलों को 'अघोषित आय' मानकर उस पर 78 प्रतिशत से लेकर 86 प्रतिशत तक भारी टैक्स और पेनाल्टी वसूल करने का काम करता है. 

यहां समझें टैक्स और पेनाल्टी का पूरा गणित

दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 115BBE के तहत अघोषित संपत्ति या फिर कैश पर कड़े वित्तीय दंड का प्रावधान है. जिसमें सबसे पहले अघोषित आय पकड़े जाने पर सीधे 60 प्रतिशत का ही टैक्स पूरी तरह से लगाया जाता है. इतना ही नहीं, टैक्स पर प्रतिशत सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस जुड़ता है, जिससे कुल टैक्स लायबिलिटी 78 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. 

तो वहीं, दूसरी तरफ अगर आप पैसे का स्रोत बताने में पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं, तो धारा 271AAC के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेनाल्टी लगती है, जिससे कुल वसूली लगभग 86 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. 

छुट्टियों के सीजन में ट्रेन टिकटों की मारामारी, रिकॉर्ड स्तर पहुंची वेटिंग लिस्ट, आपको कैसा मिलेगा टिकट?

घर में कैश और सोना रखने के क्या हैं नियम?

जब भी आप अपने घर में कैश और सोना रखें तो इन नियमों का पालन करना न भूलें. कानूनन घर में कैश रखने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, वह पैसा आपकी वैध और टैक्स-पेड आय का हिस्सा हो और उसका हिसाब अकाउंट बुक्स में दर्ज किया जा सकता है. बात करें, ज्वेलरी रखने की छूट के बारे में तो, भारतीय संस्कृति को देखते हुए बिना स्रोत बताए निश्चित मात्रा में सोना रखने की भी अनुमति दी गई है. जिसमें शादीशुदा महिला  500 ग्राम और अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोने को अपने घर में रख सकती हैं. इस तय सीमा के अंदर ही आयकर विभाग आपकी ज्वेलरी को कभी भी नहीं जब्त कर सकेगा. 

अमीर बना देंगी सही फाइनेंशियल आदतें, पीढ़ियों तक बनेगी दौलत, आज से शुरू करें स्मार्ट मनी प्लानिंग

अगर आप किसी भी तरह के टैक्स चोरी और भारी जुर्माने के जाल में फंस जाते हैं, तो भारत सरकार ने इससे बचने के लिए Updated ITR भरने का विकल्प भी दिया है. रीअसेसमेंट नोटिस मिलने के बाद भी अगर कोई नागरिक अपनी सही आय घोषित कर देता है, तो वह दंडात्मक कार्रवाई से बेहद ही आसानी से बच सकता है. 

Published at : 24 May 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Income Tax Utility News Cash And Gold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Gold Tax News: घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम
घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम
यूटिलिटी
Noida Extension Metro: नोएडा एक्सटेंशन पर भी चलेगी अब मेट्रो, सफर हो जाएगा और आसान
नोएडा एक्सटेंशन पर भी चलेगी अब मेट्रो, सफर हो जाएगा और आसान
यूटिलिटी
Lower Birth Booking: ट्रेन में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है लोअर बर्थ की सीटें, जानें कैसे करवाए बुकिंग?
ट्रेन में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है लोअर बर्थ की सीटें, जानें कैसे करवाए बुकिंग?
यूटिलिटी
Aadhaar Card Update: अब इस तारीख तक फ्री में अपडेट करें आधार, नहीं तो हो सकती है परेशानी
Aadhaar Card Update: अब इस तारीख तक फ्री में अपडेट करें आधार, नहीं तो हो सकती है परेशानी
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
क्रिकेट
IPL 2026: 'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
इंडिया
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
विश्व
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
यूटिलिटी
Gold Tax News: घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम
घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम
ट्रेंडिंग
Viral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget