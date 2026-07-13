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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFinancial Planning: हर महीने 1,000 बचाकर बनाएं 1 लाख की मंथली इनकम, SIP का ये फॉर्मूला कर देगा कमाल

Financial Planning: हर महीने 1,000 बचाकर बनाएं 1 लाख की मंथली इनकम, SIP का ये फॉर्मूला कर देगा कमाल

SIP Calculator: कम उम्र में 1,000 रुपये की SIP शुरू कर हर साल निवेश बढ़ाने से लंबी अवधि में बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाया जा सकता है, जिससे बाद में SWP के जरिए नियमित मासिक आय मिल सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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SIP Investment: रिटायरमेंट के बाद अगर आप भी हर महीने नियमित कमाई के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, बाकी सही समय पर निवेश सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आप कम उम्र में निवेश की शुरुआत करते हैं और हर साल अपनी SIP में थोड़ा-थोड़ा इजाफा करते रहते हैं, तो लंबे समय तक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं. बाद में इसी फंड से आप SWP के जरिए हर महीने ते रकम निकाल सकते है. 

छोटी बचत, लंबा समय और कंपाउंडिंग की ताकत मिलकर आपके लिए एक बड़ा फंड बना सकती है. आइए जानते हैं 1,000 की SIP से हर महीने1 लाख की इनकम कैसे हासिल कर सकते हैं...

छोटी SIP से कैसे बनेगा बड़ा फंड?

SIP में निवेश करने के लिए आप 500 रुपये या 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते है या अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी निवेश कर सकते है. ऐसे में अगर आप 28 साल की उम्र में हर महीने 1,000 की SIP शुरू की और हर साल 10% की बढ़ोतरी करते रहे. अगर आप 60 साल की उम्र तक लगातार निवेश करते हैं और आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो रिटायरमेंट तक करीब 1.05 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है.

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रिटायरमेंट के बाद ऐसे मिलेगी 1 लाख की मंथली इनकम

अगर आपके पास रिटायरमेंट के बाद 1.5 करोड़ का फंड है और उसे आप किसी ऐसे डेट या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं, जहां आपको औसतन 6% सालाना रिटर्न मिलता है, तो SWP के जरिए आप हर महीने 1 लाख निकाल सकते हैं. 

निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

  • SIP और SWP का रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है.
  • निवेश से पहले अपना वित्तीय लक्ष्य तय करें.
  • अपनी जोखिम उठाने की ताकत को समझें.
  • खासकर महंगाई के असर को ध्यान में रखें.
  • समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो की चेकिंग करें.
  • रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए सही निवेश योजना बनाएं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
SIP Investment SIP Calculator Utility News SWP Plan
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