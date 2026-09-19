15 अक्टूबर से बदल जाएगा UPI से पेमेंट का तरीका, क्या कैश में लेना होगा गैस सिलेंडर?

देश में बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, ऐसे में अगर आपके घर पर भी एलपीजी सिलेंडर का ही उपयोग किया जाता है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. आजकल ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं और कैश का इस्तेमाल पहले के मुकाबले में कम होता है. अगर आप भी सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय UPI से भुगतान करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको UPI की जगह कैश में पेमेंट करना पड़े.

15 अक्टूबर से लागू होगा MDR

दरअसल, अब 15 अक्टूबर से कुछ खास कैटेगरी में 2000 से ज्यादा की UPI से पेमेंट करने पर कुछ चार्ज देने का नियम लागू होने वाला है. जानने वाली बात ये है कि इस दायरे में एलपीजी सिलेंडर भी आ सकते हैं. यानी 15 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय अगर कोई ग्राहक UPI से भुगतान करता है तो उस पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू हो सकता है. इस प्रस्ताव के बाद अब एलपीजी ग्राहक इस बात से परेशान हैं कि क्या इसका असर सिलेंडर के पेमेंट सिस्टम पर भी पड़ेगा?

घरेलू सिलेंडर पर लगेगा MDR?

अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 से 1100 के बीच होती है, लेकिन MDR 2000 रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट करने पर देना पड़ सकता है तो अभी ये बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है कि घरेलू LPG सिलेंडर पर MDR लागू होगा या नहीं.

क्या MDR ग्राहक को देना होगा?

सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर एलपीजी सिलेंडर के किसी ट्राजैंक्शन 5 रुपये का MDR लागू होता है तो क्या उसे ग्राहक को देना होगा, तो इसका जवाब है नहीं. इस चार्ज को ग्राहक नहीं, बल्कि मर्चेंट (दुकानदार या गैस एजेंसी) को देना पड़ेगा.

कर्मशियल सिलेंडर पर लगेगा MDR?

अगर बात करें कर्मशियल सिलेंडर की जो रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल में इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी कीमत तो 2700 से लेकर 2950 तक होती है. यानी 2000 से ज्यादा है तो इसपर MDR लागू होने की संभावना है.

क्या कैश में लेना होगा गैस सिलेंडर?

अब सबसे बड़ा सवाल ही यह है कि अगर MDR लागू होता है तो क्या अब कैश में सिलेंडर लेना पड़ेगा?

अगर MDR लागू होने का असर एलपीजी पेमेंट पर पड़ता है तो हो सकता है कि गैस एजेंसी UPI पेमेंट की जगह कैश में पेमेंट लेने का ऑप्शन अपना सकती है.

कुछ बातों का ध्यान जरूर दें अब हो सकता है कि कई लोगों को लगे की UPI से पेमेंट लेना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है.

घरेलू सिलेंडर के भुगतान पर चार्ज किस तरह लागू किया जाएगा, अभी इस बारे में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होना जरूरी है.

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LPG ग्राहक कुछ बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को 15 अक्टूबर से पहले ही LPG एजेंसी के पेमेंट का तरीका पता कर लें.

साथ ही इस बारे में भी पूछे की क्या अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय कैश की ही जरूरत पड़ेगी या नहीं.

अगर आप UPI के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो अपने पास Screenshot संभाल कर रखें.

बिना किसी स्पष्ट जानकारी के 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज खुद बिल्कुल न दें.

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