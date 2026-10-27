दिल्ली से हरिद्वार अब 1 घंटे में, नितिन गडकरी ने बताया नए एक्सप्रेसवे का प्लान

अगर आप दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए घंटों का सफर तय करते हैं, तो आप आने वाले समय में इस रूट का सफर महज एक घंटे में पूरा कर सकेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि अगले महीने दिल्ली से हरिद्वार के बीच यात्रा को आसान बनाने वाली नई सड़क परियोजना शुरू की जाएगी. उनके मुताबिक, इस कनेक्टिविटी के बेहतर होने से दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में करीब एक घंटे का समय लग सकता है.

गडकरी ने मंगलवार को CII के एक सम्मेलन में सड़क और हाईवे से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए यह बात कही. उन्होंने बताया कि बेहतर सड़क नेटवर्क से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही पर्यटन और स्थानीय कारोबार से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है.

दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से भी घटा सफर का समय

गडकरी ने सम्मेलन में दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस रूट पर सफर का समय पहले करीब सात घंटे था, जो अब घटकर करीब दो घंटे रह गया है. उनके मुताबिक, सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों के बीच यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाना है.

चार धाम परियोजना का कितना काम पूरा हुआ?

गडकरी के मुताबिक, चार धाम सड़क परियोजना का करीब 80 से 85% काम पूरा हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि बेहतर सड़क संपर्क के कारण उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले ट्रैफिक में पहले के मुकाबले तीन गुना बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार का जोर धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए सड़क, पुल और सुरंगों का नेटवर्क विकसित करने पर है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से किन इलाकों को मिलेगा फायदा?

गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ग्रामीण, आदिवासी और विकास की दृष्टि से पिछड़े जिलों को बड़े आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं. उनके मुताबिक, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों को बेहतर सड़क संपर्क का फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर और बूंदी के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ तथा गुजरात के दाहोद का भी जिक्र किया.

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