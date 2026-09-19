बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनवाएं, नियम बदलने के बाद अब क्या है प्रोसेस?

अगर आप भी विदेश यात्रा करने कि इच्छा रखते है और साथ में बच्चों को भी ले जाना पड़ता है तो बच्चों के पासपोर्टस से जुड़ी कुछ जानकारी रखना बेहद जरूरी है. बच्चों के विदेश यात्रा के लिए हाल ही में कुछ नियम में बदलाव किया गया है. जिसमें पासपोर्टस कि वैधता और फीस से जुड़े नियमों पर बदलाव शामिल हैं. अगर आप भी अपने बच्चों के लिए पासपोर्टस बनवाने जा रहें है तो पहले इन नियमों को ध्यान से समझ लेना आप के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है.

15 साल कि कम उम्र के बच्चों के लिए नियम

जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया गया सामान्य 36 पेज का पासपोर्टस पांच साल तक या बच्चे के 18 साल के होने तक वैध रहेगा, इनमें से जिसका भी समय पहले खत्म होगा, उसी के बाद पासपोर्टस कि वैधता खत्म मानी जाएगी. जिसका मतलब यह है कि बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से पासपोर्टस कि वैधता तय कि जायेगी. यह नियमों का बदलाव 17 सितंबर साल 2026 से जारी किया गया है.

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कैसे बनवाएं पासपोर्टस ?

बच्चे का पासपोर्टस बनवाने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्टस सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा. जहां पर आपको अपने बच्चे से जुड़ी जरूरी जानकारी और साथ ही खुद माता- पिता की जानकारी भी भरनी आवश्यक है. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करके अपॅाइंटमेंट लेना होगा.

जिस दिन अपॅाइंटमेंट कि तारीख तय कि गई होगी उस दिन को बच्चे और उसके माता- पिता को पोस्ट ऑफिस पासपोर्टस सेवा केन्द्र जाना होगा. केन्द्र में सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कि जायेगी.



किन कागजों की होगी जरूरत?

पासपोर्ट बनवाने के लिए जिन जरूरी दस्तावेजों कि मांग कि जा सकती है, वह है- जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड पते का प्रमाण और साथ ही माता- पिता से जुड़े दस्तावेज और पैन और आधार. कुछ स्थिति में माता-पिता के पासपोर्ट की कापॅी भी जरूरी होती है. हालांकि, कागजात बच्चों कि स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं.



पासपोर्ट शुल्क कितना होगा?

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 1,750 रुपये फीस है, दूसरी तरफ तत्काल सेवा के लिए तीन हजार शुल्क देना होगा. आठ साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10 फीसदी फीस की छूट भी दी जाती है.

इसलिए जब भी अपने बच्चों के लिए आवेदन करवाने से पहले बच्चों कि उम्र, सभी जरूरी कागजात और जारी कि गयी फीस कि अच्छी तरीके से जांच कर लें, क्योंकि इस तरीके से आवेदन कराते समय आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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