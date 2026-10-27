मोहित शर्मा CSK के कोचिंग स्टाफ में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले मोहित शर्मा को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है. मोहित सीएसके के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को कर दी है. इससे पहले टीम ने सोमवार को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर गैरेथ बैटी को असिस्टेंट कोच नियुक्त किया था.

चेन्नई सुपर किंग्स अपने मजबूत कोचिंग स्टाफ को लेकर भी जानी जाती है, जिसमें अब कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे. जहीर खान भी कुछ दिन पहले टीम के हेड कोच बनाए गए हैं, जिनको लेकर खबर है कि वह जल्द ही एमएस धोनी से मिलकर ऑक्शन की रणनीति पर चर्चा करेंगे. मोहित शर्मा अब जहीर के साथ मिलकर टीम को मजबूत करने के लिए काम करेंगे.

38 वर्षीय मोहित शर्मा ने 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए IPL डेब्यू किया था. वह पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. अब वह कोच के तौर पर अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं.

Once a Super King. Now ready to shape the next generation! 💛 From his IPL debut in Yellow in 2013 to winning the Purple Cap in 2014, Mohit Sharma has given us plenty of reasons to whistle with his masterful slower deliveries and variations! Welcome home, Mohit! 🦁 #WhistlePodu #Yellove — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 27, 2026

एल्बी मोर्कल बने असिस्टेंट कोच

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एल्बी मोर्कल ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए ही अपना आईपीएल डेब्यू किया था. वह पहले संस्करण से 2013 तक सीएसके में बने रहे थे, फिर बाद में आरसीबी में चले गए.

चेन्नई सुपर किंग्स ने जेम्स फोस्टर को फील्डिंग कोच नियुक्त किया है. 46 वर्षीय इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने 23 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. श्रीधरन श्रीराम को असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है. सीएसके जल्द ही एक मीटिंग आयोजित कर सकती है, जिसमें ऑक्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी.