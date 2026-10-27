IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहित शर्मा CSK के कोचिंग स्टाफ में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी

मोहित शर्मा CSK के कोचिंग स्टाफ में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन (IPL 2027) के लिए अपने गेंदबाजी कोच के रूप में मोहित शर्मा के नाम का ऐलान किया है. मोहित आईपीएल में सीएसके के लिए खेल भी चुके हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Oct 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले मोहित शर्मा को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है. मोहित सीएसके के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को कर दी है. इससे पहले टीम ने सोमवार को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर गैरेथ बैटी को असिस्टेंट कोच नियुक्त किया था.

चेन्नई सुपर किंग्स अपने मजबूत कोचिंग स्टाफ को लेकर भी जानी जाती है, जिसमें अब कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे. जहीर खान भी कुछ दिन पहले टीम के हेड कोच बनाए गए हैं, जिनको लेकर खबर है कि वह जल्द ही एमएस धोनी से मिलकर ऑक्शन की रणनीति पर चर्चा करेंगे. मोहित शर्मा अब जहीर के साथ मिलकर टीम को मजबूत करने के लिए काम करेंगे.

38 वर्षीय मोहित शर्मा ने 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए IPL डेब्यू किया था. वह पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. अब वह कोच के तौर पर अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं.

एल्बी मोर्कल बने असिस्टेंट कोच

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एल्बी मोर्कल ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए ही अपना आईपीएल डेब्यू किया था. वह पहले संस्करण से 2013 तक सीएसके में बने रहे थे, फिर बाद में आरसीबी में चले गए.

चेन्नई सुपर किंग्स ने जेम्स फोस्टर को फील्डिंग कोच नियुक्त किया है. 46 वर्षीय इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने 23 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. श्रीधरन श्रीराम को असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है. सीएसके जल्द ही एक मीटिंग आयोजित कर सकती है, जिसमें ऑक्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
CSK CHENNAI SUPER KINGS MOHIT SHARMA IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: 12 छक्के, 11 चौकों के बाद भारत का पहला विकेट गिरा, वैभव सूर्यवंशी लौटे पवेलियन
LIVE: 12 छक्के, 11 चौकों के बाद भारत का पहला विकेट गिरा, वैभव सूर्यवंशी लौटे पवेलियन
क्रिकेट
अर्शदीप सिंह ने की 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' की बराबरी, NZ के खिलाफ तीसरे टी20 में रचा इतिहास
अर्शदीप सिंह ने की 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' की बराबरी, NZ के खिलाफ तीसरे टी20 में रचा इतिहास
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: तीसरे टी20 में गरजा मिचेल और बेवब्स का बल्ला, न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 199 का लक्ष्य
तीसरे टी20 में गरजा मिचेल और बेवब्स का बल्ला, न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 199 का लक्ष्य
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड का मैच ड्रॉ, पडिक्कल के 199 पर फिरा पानी, आखिरी विकेट के लिए तरसती रही टीम इंडिया
भारत-न्यूजीलैंड का मैच ड्रॉ, पडिक्कल के 199 पर फिरा पानी, आखिरी विकेट के लिए तरसती रही टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने वाले हैं वोटर्स, 'तानाशाही से बचाना है, बदलाव चाहते हैं'
इजरायल में नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने वाले हैं वोटर्स, 'तानाशाही से बचाना है, बदलाव चाहते हैं'
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: रिजल्ट का पहला रुझान आया, BJP आगे, जन सुराज को बड़ा झटका!
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: पहला रुझान आया, BJP आगे, जन सुराज को बड़ा झटका!
इंडिया
'कांग्रेस ऐसे भड़क उठती है जैसे उसे लाल कपड़ा दिखा दिया', खरगे के बयान पर बोले शिवराज
'कांग्रेस ऐसे भड़क उठती है जैसे उसे लाल कपड़ा दिखा दिया', खरगे के बयान पर बोले शिवराज
क्रिकेट
मोहित शर्मा CSK के कोचिंग स्टाफ में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी
मोहित शर्मा CSK के कोचिंग स्टाफ में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'? जानें- असल वजह
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
जनरल नॉलेज
E100 फ्यूल से कितनी बच जाएगी विदेशी मुद्रा, अभी इस पर कितना खर्च?
E100 फ्यूल से कितनी बच जाएगी विदेशी मुद्रा, अभी इस पर कितना खर्च?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget