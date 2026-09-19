घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही ट्रेन की तत्काल टिकट, जानिए क्या है इसकी वजह

Tatkal Ticket: रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें और भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं. कई यात्रियों का आरोप है कि न तो ऑनलाइन तत्काल टिकट आसानी से मिल पा रहा है और न ही काउंटर पर बुकिंग हो पा रही है.

इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें और स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ जगहों पर टिकट को लेकर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच बहस और तनाव की स्थिति भी देखने को मिली है, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

हाई लोड मैसेज से यूजर्स परेशान!

ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि बुकिंग के दौरान सिस्टम की तरफ से “हैवी लोड” का मैसेज दिख रहा है. यूजर्स द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट और वीडियो में “Experiencing High Load, Please Retry” जैसे नोटिफिकेशन नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि सारी जानकारी भरने के बाद जैसे ही वे बुकिंग कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं, अचानक यह मैसेज आ जाता है और प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती.

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घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिल रही टिकट

जहां एक ओर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं, वहीं काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों की परेशानियां भी कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें लोग दावा कर रहे हैं कि लंबी कतार में इंतजार करने के बाद भी उन्हें तत्काल टिकट नहीं मिल पाया. इसी बीच X पर @gharkekalesh हैंडल द्वारा साझा किया गया एक वीडियो भी चर्चा में है. पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद टिकट किसी अन्य व्यक्ति को जारी कर दिया गया. वीडियो में इस मुद्दे को लेकर विवाद और बहस की स्थिति भी दिखाई गई है. ऐसे दावों के बाद तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच सवाल बढ़ गए हैं.

जानिए तत्काल टिकट की दुखद सचाई

सोशल मीडिया पर तत्काल टिकट से जुड़े कई वीडियो और पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो भोपाल के एक रेलवे स्टेशन का बताकर वायरल किया गया है.

वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि आम लोग घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाता. वहीं कुछ लोग टिकट आसानी से हासिल कर लेते हैं. इन पोस्ट और वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर तत्काल टिकट को लेकर बहस छिड़ गई है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह टिकट मिलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है.

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