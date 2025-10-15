हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भाई दूज पर यूपी की महिलाओं के कैसे मिलेंगे फ्री गैस सिलेंडर? जानें अप्लाई करने का तरीका

भाई दूज पर यूपी की महिलाओं के कैसे मिलेंगे फ्री गैस सिलेंडर? जानें अप्लाई करने का तरीका

UP Free Gas Cylinder Refill: भाई दूज पर यूपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी है. योगी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दे रही है. जानिए कैसे मिलेगा फायदा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 Oct 2025 11:22 AM (IST)
UP Free Gas Cylinder Refill:  उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए इस दिवाली बड़ी खुशखबरी है. योगी सरकार 1.75 करोड़ महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दे रही है. राज्य में यह सुविधा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जा रही है. जिससे त्योहार के समय रसोई का खर्च थोड़ा हल्का हो सके. लेकिन हर महिला को इसका फायदा नहीं मिलेगा. सिर्फ वही महिलाएं इस योजना के लिए योग्य हैं जिनका आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है. 

सरकार ने इसके लिए रुपये 1500 करोड़ का बजट रखा है और यह फायदा दो चरणों में दिया जाएगा. पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक और दूसरे में जनवरी से मार्च तक फ्री रिफिल दी जाएगी. चलिए आपको बताते हैं इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा.

फ्री गैस सिलेंडर पाने का तरीका

अगर आप यूपी में रहती हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी तो आपको फ्री सिलेंडर मिलेगा. इसके लिए पहले 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर जो नार्मल रेट है उसपर भरवाना होगा. सिलेंडर खरीदने के 3 से 4 दिन के बाग सब्सिडी की रकम आधार से लिंक बैंक खाते में वापस भेज दी जाएगी. सब्सिडी का पैसा केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त

जिनके पास 5 किलो का छोटा सिलेंडर है. वह 14.2 किलो वाला सिलेंडर भी ले सकती हैं. जिनके पास सिर्फ एक कनेक्शन है. उन्हें भी योजना का फायदा मिलेगा. आपको बता दें इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के सभी ग्राहक शामिल हैं. 

दो बार मिलेगा फ्री रिफिल का फायदा

योगी सरकार ने उज्ज्वला योजना की महिलाओं को साल में दो बार फ्री एलपीजी रिफिल देने का फैसला किया है. पहला मौका अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक और दूसरा जनवरी से मार्च 2026 तक रहेगा. सरकार ने इस काम के लिए रुपये 1500 करोड़ का प्रावधान किया है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली-छठ पर पटना जाने में नहीं होगी दिक्कत, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाएंगे 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स

पहले चरण में उन्हीं महिलाओं को फायदा मिलेगा जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. फिलहाल 1.23 करोड़ महिलाओं का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है. सरकार ने वितरण में देरी न हो इसलिए ऑयल कंपनियों को रुपये 346.34 करोड़ की एडवांस राशि भी जारी कर दी है.

ऐसे करें उज्जवला योजना में अप्लाई

अगर आप फ्री गैस सिलेंडर लेना चाहती हैं तो आपका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में होना जरूरी है. जिन महिलाओं का नाम अभी इसमें नहीं है, वे पहले इस योजना में जुड़ें. इसके लिए नजदीकी गैस एजेंसी पर जाएं या www.pmuy.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें. आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर होना चाहिए. वेबसाइट पर Apply for PMUY वाले ऑप्शन में अपनी डिटेल भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

जानकारी जांचने के बाद गैस कंपनी का प्रतिनिधि आपके घर आएगा और वेरिफिकेशन करेगा. सब कुछ ठीक रहने पर आपका नाम योजना की लिस्ट में जुड़ जाएगा. इसके बाद ही आप फ्री गैस सिलेंडर योजना का पूरा फायदा ले सकेंगी.

यह भी पढ़ें: नेशनल हाईवे पर गंदे दिखें टॉयलेट तो इस नंबर पर करें कंप्लेंट, इतने रुपये का इनाम देगा NHAI

 

Published at : 15 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
Ujjwala Yojana Utility News Free Gas Cylinder UP Government
