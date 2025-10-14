दिवाली-छठ पर पटना जाने में नहीं होगी दिक्कत, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाएंगे 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स
एयर इंडिया की ये स्पेशल फ्लाइट्स 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी और 2 नवंबर 2025 तक चलेंगी. इसका मतलब है कि दिवाली और छठ के दौरान करीब 18 दिन तक इन फ्लाइट्स का फायदा मिलेगा.
दिवाली और छठ पर बिहार जाने का प्लान कर रहे हैं और ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बिहार के लोगों की मुश्किल आसान कर दी है. दरअसल, एयर इंडिया ग्रुप दिवाली और छठ के मौके पर 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाएगा. इससे पटना जाने वालों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी.
क्यों लिया गया यह फैसला?
गौर करने वाली बात है कि दिवाली और छठ जैसे फेस्टिव सीजन में यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इस दौरान दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले बिहार के लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन फुल होने के कारण और फ्लाइट्स कम होने से टिकट नहीं मिल पाते हैं. वहीं, फ्लाइट्स टिकटों के दाम आसमान छूने लगते हैं. ऐसे में एयर इंडिया ग्रुप ने लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाया, जिससे बिहार जाने वालों के लिए 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी.
कब से चलेंगी ये फ्लाइट्स?
जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की ये स्पेशल फ्लाइट्स 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी और 2 नवंबर 2025 तक चलेंगी. इसका मतलब है कि दिवाली और छठ के दौरान करीब 18 दिन तक इन फ्लाइट्स का फायदा मिलेगा. दरअसल, दिवाली 20 अक्टूबर को है और छठ पूजा 27 से 30 अक्टूबर तक चलेगी.
किन रूट्स पर बढ़ाई गईं फ्लाइट्स?
एयर इंडिया की तरफ से दिल्ली-पटना रूट पर 38 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी. वहीं, मुंबई-पटना पर भी 38 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलेंगी, जबकि बेंगलुरु-पटना रूट पर भी 38 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा दिल्ली और बेंगलुरु रूट पर 26 फ्लाइट्स एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी.
क्या होगा फायदा?
बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स 22 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलेंगी. इनकी शुरुआत दिवाली के बाद होगी, लेकिन इनका मकसद छठ के त्योहार को कवर करना है. दरअसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस मुख्य रूप से लो-कॉस्ट फ्लाइट्स चलाती है. ऐसे में पैसेंजर्स को थोड़े सस्ते मिलने की उम्मीद बढ़ेगी. दोनों कंपनियां मिलकर 166 फ्लाइट्स का आंकड़ा छू रही हैं, जो पहले से चल रही उड़ानों को लगभग दोगुना कर देगा.
