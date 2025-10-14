हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली-छठ पर पटना जाने में नहीं होगी दिक्कत, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाएंगे 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स

दिवाली-छठ पर पटना जाने में नहीं होगी दिक्कत, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाएंगे 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स

एयर इंडिया की ये स्पेशल फ्लाइट्स 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी और 2 नवंबर 2025 तक चलेंगी. इसका मतलब है कि दिवाली और छठ के दौरान करीब 18 दिन तक इन फ्लाइट्स का फायदा मिलेगा.

By : वरुण भसीन | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली और छठ पर बिहार जाने का प्लान कर रहे हैं और ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बिहार के लोगों की मुश्किल आसान कर दी है. दरअसल, एयर इंडिया ग्रुप दिवाली और छठ के मौके पर 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाएगा. इससे पटना जाने वालों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. 

क्यों लिया गया यह फैसला?

गौर करने वाली बात है कि दिवाली और छठ जैसे फेस्टिव सीजन में यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इस दौरान दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले बिहार के लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन फुल होने के कारण और फ्लाइट्स कम होने से टिकट नहीं मिल पाते हैं. वहीं, फ्लाइट्स टिकटों के दाम आसमान छूने लगते हैं. ऐसे में एयर इंडिया ग्रुप ने लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाया, जिससे बिहार जाने वालों के लिए 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी. 

कब से चलेंगी ये फ्लाइट्स?

जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की ये स्पेशल फ्लाइट्स 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी और 2 नवंबर 2025 तक चलेंगी. इसका मतलब है कि दिवाली और छठ के दौरान करीब 18 दिन तक इन फ्लाइट्स का फायदा मिलेगा. दरअसल, दिवाली 20 अक्टूबर को है और छठ पूजा 27 से 30 अक्टूबर तक चलेगी. 

किन रूट्स पर बढ़ाई गईं फ्लाइट्स?

एयर इंडिया की तरफ से दिल्ली-पटना रूट पर 38 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी. वहीं, मुंबई-पटना पर भी 38 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलेंगी, जबकि बेंगलुरु-पटना रूट पर भी 38 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा दिल्ली और बेंगलुरु रूट पर 26 फ्लाइट्स एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी. 

क्या होगा फायदा?

बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स 22 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलेंगी. इनकी शुरुआत दिवाली के बाद होगी, लेकिन इनका मकसद छठ के त्योहार को कवर करना है. दरअसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस मुख्य रूप से लो-कॉस्ट फ्लाइट्स चलाती है. ऐसे में पैसेंजर्स को थोड़े सस्ते मिलने की उम्मीद बढ़ेगी. दोनों कंपनियां मिलकर 166 फ्लाइट्स का आंकड़ा छू रही हैं, जो पहले से चल रही उड़ानों को लगभग दोगुना कर देगा.

ये भी पढ़ें: कभी भी लो फ्लाइट टिकट... किराया रहेगा बराबर, हवाई यात्रा के लिए कमाल की है ये स्कीम, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 14 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Tags :
Diwali Air India Express Air India Chhath Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
Advertisement

वीडियोज

System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
PRICE HIKE: सोना-चांदी में लगी 'आग', धनतेरस से पहले आसमान छूते भाव ने तोड़ी आम आदमी की कमर!
IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
बॉलीवुड
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन, लुक बना देगा दीवाना
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget